HAPPY GO奪DSA數位奇點獎雙金！AI技術驅動效率升級 引領品牌市調革新

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY以「AI開創數位服務新格局：市調流程智能進化」勇奪台灣數位媒體應用暨行銷協會DMA主辦的2025 DSA數位奇點獎「最佳AI商務行銷獎」金獎，並一舉獲得「商務行銷類」大獎金獎肯定。此成果展現GO SURVEY在AI市調技術的突破，也象徵HAPPY GO邁入AI世代的重要里程碑。

GO SURVEY以真實消費數據為核心，打造AI智慧協作模組，推動傳統市場調查流程全面自動化。團隊採用AWS AI完整技術架構，自主研發AI智慧協作與AI洞察深化模組，包括自動報價、名單推薦、問卷設計、回應分析及AI Persona等模型，首度將市調專業經驗與跨領域消費數據整合，為品牌提供更精準、全面的市場洞察。

AI技術導入後，大幅提升市調效率與品質。報價執行效率提升4倍，問卷設計與名單推薦效率提升2成；透過AI匹配能更準確鎖定受訪者，提升樣本品質與回收率。從資料彙整到回應分析，AI使作業效率提升超過8成，充分展現AI市調在效率、品質與洞察深度上的全面進化。

AI應用更為品牌帶來3大關鍵改變。首先，AI報價模型可快速評估目標客群難易度，提供更精準且具可行性的報價。其次，結合HAPPY GO的實名制跨領域消費數據，可更精準篩選受眾，建立具市場代表性的樣本基礎。最後，透過AI Persona分析，以多角度呈現受眾輪廓，協助品牌快速掌握市場變化並取得深度調研洞察。HAPPY GO表示，未來將持續推進AI市調服務升級，成為品牌提升競爭力的重要策略夥伴。