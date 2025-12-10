工程會攜中興工程 打造雲端治理、強化大數據能量

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院公共工程委員會與中興工程顧問顧份有限公司今日於集思交通部國際會議中心舉辦「公共工程數位賦能論壇」。余弦妙攝
行政院公共工程委員會與中興工程顧問顧份有限公司今日於集思交通部國際會議中心舉辦「公共工程數位賦能論壇」。余弦妙攝

行政院工程會主委陳金德10日表示，因應政府「國家希望工程」藍圖，工程會2025年度施政將「全生命周期管理電子化」列為核心目標，並啟動三大行動：建立全國資料交換標準、強化公共工程雲端系統、厚植大數據應用能量。

工程會與中興工程顧問公司舉辦「公共工程數位賦能論壇」，並簽署合作協議。工程會將無償取得中興公司授權的推廣版專案管理資訊系統（PMIS，用於監造工程進度與品質）及營建管理資訊系統（CMIS，供承攬廠商進行施工檢查與品質控制）。

陳金德指出，全球工程規模與複雜度提升、專業人才相對不足，讓「數位化」與「永續發展」成為公共工程轉型主軸。此次合作將以三大行動推動改革，第一、建立資料交換標準，統一跨機關格式，提升資料互通性，減少重複送件與轉換成本；第二、強化雲端系統，把品管與施工紀錄全面雲端化，未來可導入AI自動檢核，降低人為錯誤；第三、厚植大數據能量，整合工程各階段資料，協助政府即時掌握進度與品質，並支援政策制定。

他指出，資料交換標準是跨機關資料串接的基礎；雲端資料庫未來可導入AI查核工具；大數據應用則將提升工程監督效率，推動行政院智慧國家「數位治理」願景。

陳金德強調，數位化將取代紙本流程，提升全國4萬件在建工程效率，同時達成減碳效果。透過無紙化作業，可降低紙張與運輸排碳，未來可在線上直接蒐集施工階段碳排放數據，建立工程碳盤查基礎。

他也補充，政府採購法修法已翻修逾40條文，將精進停權機制、提升採購效率、加強公平性並完備程序。

中興工程董事長陳伸賢表示，中興從無紙化、電子化一路推進至現行數位平台，每項成果都來自工程實務累積。此次提供的PMIS與CMIS都經反覆驗證，未來只要依資料交換標準輸入資料，即可加速公共工程資訊流轉並提升決策精準度。

他指出，數位轉型不僅是科技導入，更是治理與制度文化的變革，需要各界共同投入。中興願意以多年研發成果拋磚引玉，協助推動國家公共工程的數位轉型。

