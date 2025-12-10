工程會攜中興工程 打造雲端治理、強化大數據能量

行政院工程會主委陳金德10日表示，因應政府「國家希望工程」藍圖，工程會2025年度施政將「全生命周期管理電子化」列為核心目標，並啟動三大行動：建立全國資料交換標準、強化公共工程雲端系統、厚植大數據應用能量。

工程會與中興工程顧問公司舉辦「公共工程數位賦能論壇」，並簽署合作協議。工程會將無償取得中興公司授權的推廣版專案管理資訊系統（PMIS，用於監造工程進度與品質）及營建管理資訊系統（CMIS，供承攬廠商進行施工檢查與品質控制）。

陳金德指出，全球工程規模與複雜度提升、專業人才相對不足，讓「數位化」與「永續發展」成為公共工程轉型主軸。此次合作將以三大行動推動改革，第一、建立資料交換標準，統一跨機關格式，提升資料互通性，減少重複送件與轉換成本；第二、強化雲端系統，把品管與施工紀錄全面雲端化，未來可導入AI自動檢核，降低人為錯誤；第三、厚植大數據能量，整合工程各階段資料，協助政府即時掌握進度與品質，並支援政策制定。

他指出，資料交換標準是跨機關資料串接的基礎；雲端資料庫未來可導入AI查核工具；大數據應用則將提升工程監督效率，推動行政院智慧國家「數位治理」願景。

陳金德強調，數位化將取代紙本流程，提升全國4萬件在建工程效率，同時達成減碳效果。透過無紙化作業，可降低紙張與運輸排碳，未來可在線上直接蒐集施工階段碳排放數據，建立工程碳盤查基礎。

他也補充，政府採購法修法已翻修逾40條文，將精進停權機制、提升採購效率、加強公平性並完備程序。

中興工程董事長陳伸賢表示，中興從無紙化、電子化一路推進至現行數位平台，每項成果都來自工程實務累積。此次提供的PMIS與CMIS都經反覆驗證，未來只要依資料交換標準輸入資料，即可加速公共工程資訊流轉並提升決策精準度。

他指出，數位轉型不僅是科技導入，更是治理與制度文化的變革，需要各界共同投入。中興願意以多年研發成果拋磚引玉，協助推動國家公共工程的數位轉型。