林敏雄拍板！全聯下決心 狂砸30億元、電子標籤三年內全面導入1,250店

回應消費者需求，全聯展開史上最大規模的數位化升級。董事長林敏雄拍板，全聯下定決心「狂砸30億元」，要在三年內全面導入電子標籤，強化價格競爭力並提升門市執行效率，展現企業在未上市、不怕影響股價前提下仍投入巨額資本的決心。

此次率先導入的是新開幕的大全聯青埔店，全場共裝設約4萬顆電子標籤，成為全聯首家全面採用全聯系統電子標籤的示範店。全聯表示，電子標籤能解決改價速度過快、人工換標造成的執行落差，在不增加門市人力負擔的同時，提高價格透明度與即時性。

全聯指出，電子標籤搭配智慧化、科技化工具管理，有助降低人力成本、提升進銷存效率，並能實現即時動態定價，推動OMO線上線下價格同步化。未來三年內，全聯將加速導入電子標籤至約1,250家門市，總投資金額達30億元。

高層透露，此案由董事長林敏雄拍板，他表示，全聯不是上市公司、不怕影響股價表現，將快速且堅定投入電子標籤與系統升級，目的就是強化價格作業流程、減輕店務負擔，並全面提升消費者滿意度。

全聯表示，青埔店的導入將作為全聯未來門市科技化的標準版本，從電子標籤、即時定價到智慧管理工具均整合一體化，未來全面推動後，將為全聯在零售競爭中建立更強的價格優勢與營運效率。