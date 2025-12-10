快訊

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

林敏雄拍板！全聯下決心 狂砸30億元、電子標籤三年內全面導入1,250店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯董事長林敏雄拍板，全聯下定決心「狂砸30億元」，要在三年內全面導入電子標籤。嚴雅芳/攝影
全聯董事長林敏雄拍板，全聯下定決心「狂砸30億元」，要在三年內全面導入電子標籤。嚴雅芳/攝影

回應消費者需求，全聯展開史上最大規模的數位化升級。董事長林敏雄拍板，全聯下定決心「狂砸30億元」，要在三年內全面導入電子標籤，強化價格競爭力並提升門市執行效率，展現企業在未上市、不怕影響股價前提下仍投入巨額資本的決心。

此次率先導入的是新開幕的大全聯青埔店，全場共裝設約4萬顆電子標籤，成為全聯首家全面採用全聯系統電子標籤的示範店。全聯表示，電子標籤能解決改價速度過快、人工換標造成的執行落差，在不增加門市人力負擔的同時，提高價格透明度與即時性。

全聯指出，電子標籤搭配智慧化、科技化工具管理，有助降低人力成本、提升進銷存效率，並能實現即時動態定價，推動OMO線上線下價格同步化。未來三年內，全聯將加速導入電子標籤至約1,250家門市，總投資金額達30億元。

高層透露，此案由董事長林敏雄拍板，他表示，全聯不是上市公司、不怕影響股價表現，將快速且堅定投入電子標籤與系統升級，目的就是強化價格作業流程、減輕店務負擔，並全面提升消費者滿意度。

全聯表示，青埔店的導入將作為全聯未來門市科技化的標準版本，從電子標籤、即時定價到智慧管理工具均整合一體化，未來全面推動後，將為全聯在零售競爭中建立更強的價格優勢與營運效率。

全聯 董事長 科技

延伸閱讀

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

全聯OMO虛實整合！集團四大通路福利券全新上線

全聯整合四大通路 PX Pay 福利券大升級！單月使用量上看15萬張

全聯、愛買火鍋季推百款優惠湯底 家樂福搶先開賣aespa聯名款辛拉麵

相關新聞

林敏雄拍板！全聯下決心 狂砸30億元、電子標籤三年內全面導入1,250店

回應消費者需求，全聯展開史上最大規模的數位化升級。董事長林敏雄拍板，全聯下定決心「狂砸30億元」，要在三年內全面導入電子...

竹北遠百生活圈將推新案 信義房屋：帶旺中古屋關注度

竹北大陸建設新案接待中心興建中，再度掀起在地房市話題。大陸建設插旗於遠百旁工程用地，規劃集合式住宅大樓，市場預期此案開價...

睽違15年再展店 大全聯更名後首店插旗青埔

超市龍頭全聯2021年併購大潤發並更名為大全聯後，於桃園青埔展出更名後首店，也強調是量販店的再進化，看好青埔商圈的發展潛...

大全聯青埔店目標衝10億元！匯集5萬種商品、五大亮點

大全聯青埔店將於12月16日以全新品牌定位開幕，自12月10日試營運，正式插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。大全聯公布青...

影／屏東最高樓要來了！達麗簽約「屏東火車站公辦都更案」 力拚5年半完成

達麗建設（6177）拿下的「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」10日舉辦簽約儀式，達麗董事長謝志長表示，該案為公司首度插...

屏東車站都更案簽約 達麗：打造屏東最高大樓

「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」歷經四次招商，最終由達麗建設得標取得開發權，台鐵、屏東縣政府、達麗建設今天簽約，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。