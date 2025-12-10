漢翔獲「IT Matters Awards」 數位轉型獎

漢翔參加由IMA資訊經理人協會舉辦，數位發展部指導的「第三屆IT Matters Awards」，在超過300組團隊參賽中參賽企業中脫穎而出，榮獲「數位轉型獎」殊榮。

9日由行政院長卓榮泰親自頒獎，漢翔由資訊處長方一定代表受獎。

漢翔自2015年啟動數位轉型，從「製造漢翔」邁向「智慧漢翔」。十年磨一劍，本次獲獎的「航太AIxWARE數位轉型製造資安雙軸智慧平台」，以航太嚴謹製程為基礎，整合機聯網、AI與MES等技術，更兼顧ESG與資安，成功將自用驗證擴展為服務型產業平台。

AIxWARE針對傳統製造業跨品牌機台管理不易、資訊量多且分散等痛點，透過機台聯網、先進排程、機械手臂連動及品質自動巡檢等技術，讓廠房擁有思考力，為企業帶來可視化、生產最佳化與可預測化等效益。管理者能即時掌握機台數據，並以AI輔助做出正確決策，傳統機台彷彿變得會說話。

從成果面來看，AIxWARE已串聯超過60種廠牌機台、超過2,000台機台及控制器，產線稼動率平均提升20%，每年節省8%以上能源消耗。還導入77項生成式AI應用，年節省約13萬工時，大幅提升營運效率。

漢翔不僅將此平台應用於內部，更向跨產業推廣。目前已服務航太、汽車零組件製造、光電、射出成型、金屬加工、表面處理等共40家以上廠商，協助客戶實現生產力提升、維修保養預測、降低故障風險，並為企業ESG表現加分。更獲得波音與空巴等世界大廠的高度肯定。

值得一提的是，國際供應鏈對資安要求日趨高標，漢翔成為台灣首家通過美國CMMC Level 2軍規資安驗證的廠商，以軍規為台灣立下資安里程碑。此外，漢翔推動「AI for All」全員AI文化，連續六年與東海大學合作，已培育超過200位航太產業AI人才，並獲經濟部認可為「AI人才培育典範企業」。

漢翔將數位轉型明確列為公司發展策略，十年耕耘下，已然開啟智慧製造的大門。AIxWARE平台適用於所有製造業，並展現適應市場變化落實數位轉型發展的能力，成為第一個十年的集大成之作。

下個十年，漢翔持續推動數位創新與產業升級，讓製造業更加聰明、安全與有效率，並對社會與生態環境帶來正面影響，這正是「IT Matters」精神的最佳詮釋。