台北危老案量破千件 專家：這已成改建標配

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台北危老重建愈來愈熱，根據台北市建管處資料，自2017年危老條例上路以來，截至今年11月底，台北市危老核准案已達1,049件，穩居全國第一，其中有高達88.9%的台北危老案都選擇強化耐震設計。

若進一步觀察行政區，這股強化潮明顯集中在高價蛋黃區，信義區老案強化耐震設計占比高達94.3%、大安區 92.7%、中山區91.9%、松山區91.7%、士林區90.1%，另外，近年房價上漲快速、新興的南港區也有93.3%。

全向科技房產中心創辦人劉永昌指出，這些數據背後反映台北老屋密度過高、房價高重建誘因強與民眾耐震意識全面升級等三大現象。

劉永昌指出，台北市危老核准案量全國第一，並不是因為政策推得快，而是因為老屋密度、房價及老屋風險認知高於其他縣市所導致的結果。

到今年第2季為止，台北市平均屋齡高達39.09年，屋齡超過40年的建物比率高達57%，更有高達74%的建物屋齡超過30年，比率都是六都中最高。這些房子多半集中在921大地震前興建，普遍都不耐震，因此面對台灣大地震頻發，很多老屋屋主都有重建意願。

此外，台北房價高，一旦能重建，房屋價值也遠比外縣市大很多，也讓住戶重建誘因更高。另外，台北民眾對老屋風險認知度也高，對換新房的需求普遍較強烈，因此重建速度領先全國。

劉永昌表示，危老重建本身一定符合新耐震規範，但仍有近九成案件額外增加耐震強化設計，信義、大安、中山、松山、士林等台北最傳統的核心蛋黃地段與新興的南港區的佔比更高。

原因可能有三點，第一、台北人口密集，蛋黃區人口密度更高，倒塌風險不可承受。第二、住戶資源較多，更願意提升建築品質。台北住戶通常財務能力較佳，也相對願意投入耐震、加強結構等額外成本。第三、高價區買方更在意安全與建築品質，建商若不把耐震做到位，反而難以在市場上取得高價成交。

劉永昌表示，近一年來新屋耐震性能已成台北房市的熱銷關鍵字。在高價區市場特性、居民安全意識、建商品牌策略三者共同推動下，造就了台北危老案強化耐震比例高，精華蛋黃區與新興區更高的結果。

劉永昌指出，強化耐震性能是如今台北新案的共同標配，不過營建成本高漲下，如何兼顧成本與效益，是很多建商與都更危老實施者苦惱的課題。所幸目前市場已有RBone卸震鋼甲，這類卸震產品，可在最有限成本支出下，大幅提升耐震性能，還不會施工困難與犧牲坪效，特別適合台北這種危老基地小、高樓多、密度大的都市環境，近來已成為很多危老案評估的新選項。

劉永昌表示，台北進入大都更時代，建案普遍要求強化耐震，代表台北已進入城市安全升級的新階段。而在成本高漲的環境下，加速引進與應用高CP值的技術與產品，將成為台北是否能快速安全升級的重要關鍵。

北市危老重建計畫－強化耐震設計狀況。資料來源／全向科技房產中心
台北 老屋 房價

