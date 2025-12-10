近5年首家全新量販！大全聯青埔店1,500坪 蔡篤昌：三大亮點一次到位

全聯改名「大全聯」後的首家全新量販門市正式亮相，同時是台灣近五年唯一新開的量販店——大全聯青埔店於10日開試營運、預計12月16日正式開幕，插旗桃園最具發展潛力的青埔重劃區。全聯總經理蔡篤昌表示，看準桃園青埔10年人口暴增30倍的成長力，青埔店以「好好買、好好吃、好好玩」三大亮點打造，從購物、餐飲到親子娛樂一次到位，也是公司投入最多心力的新門市。

蔡篤昌表示，上一次大潤發新開店已是2010年10月的苗栗頭份店，距今已過15年。此次有信心再開新店，主要瞄準桃園市是全台人口成長率第一的城市，其中青埔又是桃園成長速度最快的區域，青埔里10年人口成長更達30倍，主要拜高鐵、機捷通車，以及建商推案、新住戶大量移入所帶動。他觀察青埔新住戶以「小家庭」與「特休族」為主，區位離機場近、又有購物中心，未來吸引國內外旅客的潛力強，「青埔成長只會愈來愈大、愈來愈快」。

他強調，大全聯青埔店十分用心規劃，共有三大亮點：第一是「好好買」。針對青埔居民推出五大特色區域，包括「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」，打造一站式購足的購物體驗。

第二是「好好吃」。蔡篤昌說，青埔居民普遍覺得購物與飲食不便，區內欠缺傳統市場與商店，因此這次一次引進25個品牌，而且「一下就招滿了」，顯示業者看好青埔成長力。品牌以餐飲為主，從正餐到下午茶全面補強，滿足居民各時段需求。

第三是「好好玩」。青埔新建案多、年輕小家庭湧入，大全聯規劃一樓室內遊樂場、寶可夢遊樂區，並結合手作課程與體驗活動，成為親子互動的新場域。

蔡篤昌表示，大全聯對青埔店有兩個期待，一是希望「得到在地青埔人的肯定和支持」，二是成為當地「最有溫度和人情味的購物、餐飲、娛樂中心」。

大全聯青埔店不僅提供五大專區、一站購足，還集合壽司郎、莫凡彼、北村豆腐家等名店領軍打造青埔異國美食新聚落，並以地下1樓將近1,500坪量販賣場結合1樓美食與生活品牌專區，匯集約5萬種商品與超過25家品牌進駐，涵蓋餐飲、選物、時尚、生活與親子娛樂，打造青埔地區最完整、最具規模的一站式社區購物中心。

桃園青埔近年快速崛起，憑藉高鐵、機捷、國道等多元交通樞紐，加上周邊商場、大型設施陸續進駐，吸引雙北換屋族、新竹科技族群、跨區旅客與商務客持續移入。年輕化的生活圈帶動餐飲、家庭採買與休閒娛樂需求迅速增長，讓青埔展現強勁且具長期潛力的商機，大全聯看好這股發展能量，打造全台最具社區特色的量販門市，作為桃園青埔地區的重要據點，期待成為在地居民日常採買與生活所需的重要夥伴，也為快速發展中的青埔生活圈帶來更完整的購物體驗。