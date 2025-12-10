漢翔「AIxWARE智慧平台」讓廠房智慧化 獲數位轉型大獎

漢翔公司近年數位轉型有成，所開發出的「AIxWARE智慧平台」能串聯不同廠牌機台，有效解決製造業跨品牌機台管理不易、資訊量多且分散等痛點，並以AI輔助做出正確決策，大幅提升營運效率，昨獲得「第三屆IT Matters Awards」的「數位轉型獎」，並被該公司視為是過去10年邁向「智慧漢翔」的數位轉型成就。

「第三屆IT Matters Awards」由IMA資訊經理人協會舉辦、數位發展部指導，漢翔從超過300組參賽企業團隊中脫穎而出，並由資訊處長方一定代表公司受獎。

漢翔也表示，漢翔最近也成為台灣首家通過美國CMMC Level 2軍規資安驗證的廠商，以軍規為台灣立下資安里程碑。此外，漢翔連續6年與東海大學合作，培育超過200位航太產業AI人才，並獲經濟部認可，成為「AI人才培育典範企業。

漢翔說，本次獲獎的「航太AIxWARE數位轉型製造資安雙軸智慧平台」，以航太嚴謹製程為基礎，整合機聯網、AI與MES等技術，更兼顧ESG與資安，成功將自用驗證發展為服務型產業平台。它針對傳統製造業跨品牌機台管理不易、資訊量多且分散等痛點，能透過機台聯網、先進排程、機械手臂連動及品質自動巡檢等技術，讓廠房擁有思考力，為企業帶來可視化、生產最佳化與可預測化等效益。管理者能即時掌握機台數據，並以AI輔助做出正確決策，讓傳統機台彷彿變得會說話。

漢翔說，AIxWARE平台適用於所有製造業，串聯超過60種廠牌機台、超過2千台機台及控制器，產線稼動率平均提升20%，每年可節省8%以上能源消耗。還導入77項生成式AI應用，年節省約13萬工時，大幅提升營運效率。

而且，不僅將此平台應用於內部，更向跨產業推廣。目前已服務航太、汽車零組件製造、光電、射出成型、金屬加工、表面處理等共40家以上廠商，協助客戶實現生產力提升、維修保養預測、降低故障風險，並為企業ESG表現加分，更獲得波音與空巴等世界大廠的高度肯定。