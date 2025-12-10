不只聖石風暴…黃金投資3種常見詐騙手法

有天中午，我在XX銀行ATM領錢。一位阿姨走過來：「小姐，你可以幫我看一下嗎？我找不到客服給我的帳號。」我問：「為何客服傳帳號給妳？這什麼交易？聽起來有點奇怪。」

阿姨說，她在Line上認識一名男生，得知她愛投資黃金後，帶她註冊投資黃金網站。註冊後，網頁跑出自稱「客服」的視窗，直接貼給她一組「XX銀行帳號」，催促她立刻去ATM匯錢。

太像詐騙了！我再問她：「跟陌生人買黃金？合法平台嗎？妳有買過嗎？阿姨，這聽起來經典詐騙手法誒，三思呀！」阿姨堅持：「我第一次在這買啦！但黃金不會騙人，而且是XX銀行帳號，掛保證的～現在金價超好！要趕快搶，穩賺！」

阿姨，Line加好友、點陌生連結、註冊不明平台，這全都是經典黃金詐騙手法。

3種黃金詐騙手法

我自己5年前也遇過黃金買賣詐騙。同樣是網路認識、加Line，但我遇到的手法是「註冊APP帳號」。當時對方一直秀對帳單給我看，但我心想：「我跟你又不熟，如果你真的靠黃金賺這麼多，會跟我說？」加上我偏好「實體」黃金（真的發生變故可以抱著跑，而不是紙上富貴），所以連註冊都沒註冊，這才躲過一劫。

目前市面上常見的三種黃金詐騙套路：

1.直接匯款型：如ATM阿姨

透過Line噓寒問暖，介紹投資，直接給妳銀行帳號要妳匯款。錢匯出去，對方就失聯。這是最傳統但也最容易讓長輩上當的手法。

2.養套殺型：如我

養信任、套資金、殺收。會先包裝成「黃金買賣」，實際上平台根本沒有連結真實交易所。你看得到都是帳面金額獲利（紙上富貴），甚至一開始讓你小額提領（養）。給甜頭又鼓吹加碼，當你投入大筆資金（套）想提領時，平台會說要繳保證金、稅金，最後帳號凍結、平台消失（殺）。

盲點：很多人說「發現不能提領就報警」，但通常發現時，錢早就被轉走，也很難再追回來！

3.聖石黃金契約：如最近新聞熱搜

利用假契約，非法吸金上百億、受害者破千。這招更狠，打著公益形象，還有實體店面讓你安心，並提供看似正式的黃金契約，宣稱「低於國際金價」賣金、保證回購、固定高利息。

實際上就是龐氏騙局，用新投資人的錢付給舊投資人。一旦資金斷裂，店面關門、老闆落跑，你手上的契約瞬間變廢紙。

為什麼「保證回收」很危險？

很多人會問：「有些金店也說保證回收啊？」這要分清楚：

正規銀樓／金店

會出示證明，承諾如果是本店購買的「實體」黃金，之後可以回收（但不保證價格，是隨當時市價）。 詐騙話術 承諾「保證回收」且「保證升值/獲利」的契約，如聖石黃金。連實體黃金都有假的，更何況這種違反市場行情的一紙承諾？

購買黃金8大準則

黃金本身不會騙人，但賣黃金的人可能會。

從ATM阿姨到聖石黃金的遭遇，認清這些手法，別讓養老金變成一場空！掌握這8大買黃金準則，不急著匯錢，詐騙就很難得手。如果真的遇到詐騙怎麼辦？撥打165反詐騙專線、報警、保留證據（對話、匯款紀錄）。