投資展望論壇11日登場／資深分析師許博傑：台積2,000元不是夢

資深分析師許博傑表示，展望2026年，從輝達訂單、四大CSP廠資本支出等利多支撐下，2,000元的台積電（2330）將不是夢，對於台股未來可貢獻的指數來看，2026年光台積電就有機會將台股推升4,000點，亦是台股有望上看32,000點的底氣。

經濟日報明（11）日將舉辦「經濟投資展望論壇-韌性2026」，許博傑將出席，並以「2026股市展望」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧、國泰投信協辦。

許博傑表示，邁入2026年之際，若從輝達對於第4季營運預期，及輝達執行長黃仁勳說Blackwell銷售將「好到爆表」來看，AI需求仍處在一個高速上升的軌道中。

此外，聯準會在2025年底仍有高機率再降息，而2026年理事即將換血，與川普交好成員有望上位，只要通膨不再惡化，及勞動市場可以在穩與不穩間擺盪，2026年美國仍有相對資金寬鬆環境，對科技股及台股來說，無疑仍是一次重新洗盤後的再進場機會。

台積電是2025年將台股推升到28,000點的大功臣，以輝達預期2026年底前有5,000億美元訂單來看，台積電2026年獲利不容小覷，目前外資及國內法人已經將EPS（每股獲利）預估調升到78~80元區間，再加上四大CSP廠在AI資本支出預估金額上看6,000億美元預期下，若以台積電本益比有望拉升到25倍頂點來看，2,000元的台積電將不是夢，對台股而言，2026年光台積電就有機會將台股推升4,000點，這也是台股有望上看32,000點的底氣。

至於其他AI族群，近期漲多的記憶體需要時間消化波段大漲後累積的賣壓，而PCB上游銅箔、銅箔基板在經過二個月震盪修正後，在需求不變且供需並未反轉趨勢下，有機會接棒記憶體在第4季末及2026年第1季成為主流。

至於矽智財，同樣也在四大CSP廠自研晶片浪潮下，2026年有望成為高價股主流，指標股看創意、世芯-KY，而其他的散熱奇鋐、雙鴻，連接器的貿聯-KY、電源供應器的台達電、光寶科，BBU的AES-KY，甚至到下游的組裝緯穎、鴻海、廣達等，也都是2026年將引領台股的主流。