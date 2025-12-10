快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉熱銷 訂單排到明年

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
特斯拉。 路透
特斯拉。 路透

關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，Tesla持續在台灣新車市場展現強勁成長力道，現在下訂、交車要等明年。

台灣特斯拉昨日指出，本季度Model 3與Model Y現貨車均已完售，配合每季末新車大量到港船期，12月展開大量交付，第4季預期完成超過6,000輛新車交付，比去年同期大增68%。

特斯拉10月在台掛牌21輛，11月532輛，依據台灣特斯拉所說，第4季掛牌數將超過6,000輛，推估12月單月的掛牌數勢必超過5,000輛，不僅超越所有的進口車品牌，預期僅次於Toyota，成為台灣車市品牌中的單月銷售亞軍。

特斯拉本季在台銷售概況
特斯拉本季在台銷售概況

根據業者指出，由於特斯拉全球各市場每季度生產車款均有配額限量，當前在台新訂購車輛均需排入2026新年度生產批次。

台灣特斯拉表示，特斯拉第3季度全車系在台灣掛牌數突破5,700輛，第4季將進一步超過6,000位準車主，全年掛牌總數有望突破15,000輛新車。顯示純電生活已逐步融入台灣消費者日常，第4季度Tesla現貨車在台均已完售，由於每季度生產及到港總新車數量均有上限，需及早下訂以優先於當季交付，以免推遲排程至新季度才能入主。

全新Model Y自6月在台首批交付至今，蟬聯6、7、8、9月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首。

特斯拉 新車

延伸閱讀

馬斯克部署太空算力 元晶沾光 唯一合作台系業者將迎來龐大訂單

已經沒了新鮮感？特斯拉11月在多個歐洲國家新車掛牌數減半

海巡少校涉勾結私菸集團受賄特斯拉 夫妻買豪宅名牌包…金流疑點多

馬斯克衝刺AI晶片 自駕車與機器人夥伴亞光、和大沾光

相關新聞

特斯拉熱銷 訂單排到明年

關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，T...

投資展望論壇11日登場／資深分析師許博傑：台積2,000元不是夢

資深分析師許博傑表示，展望2026年，從輝達訂單、四大CSP廠資本支出等利多支撐下，2,000元的台積電將不是夢，對於台...

10年里程碑 上市櫃協會推進永續

面對地緣政治、AI革命與淨零轉型三大挑戰，賴總統表示，政府將推動「AI新十大建設」，透過綠色金融和產業低碳轉型來提升國際...

上市櫃協會科技+工程+金融 強化價值鏈

「永續韌性」已成台灣產業決勝關鍵，台灣上市櫃公司協會昨（9）日與遠見舉辦「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」，...

誠品新書銷量要拚千萬冊 董座喊話「最壞時間已過」

誠品生活昨（9）日公布「2025年度閱讀報告」，今年出版品銷量逾930萬冊，年增3%。董事長吳旻潔表示，最壞的時間已經過...

陽明、萬海11月營收遇逆風

陽明、萬海昨（9）日公布11月營收，陽明11月合併營收127.14億元，月增10.2%、年減27.2%；萬海11月合併營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。