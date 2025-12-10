上市櫃協會科技+工程+金融 強化價值鏈

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
台灣上市櫃公司協會昨天舉行「台灣企業永續驅動力論壇」10周年活動，主持人遠見雜誌社長楊瑪利（右起）、與談人宏碁集團創辦人施振榮、中鼎集團總裁余俊彥、玉山金董事長黃男州共同探討「打造企業永續韌性新典範」。記者許正宏／攝影
「永續韌性」已成台灣產業決勝關鍵，台灣上市櫃公司協會昨（9）日與遠見舉辦「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」，透過科技、工程到金融三大產業視角，以自身經驗提供企業落實永續價值鏈的關鍵力量。

宏碁集團（2353）創辦人施振榮強調，以「王道」共創價值，達到永續經營。施振榮在台灣上市櫃公司協會與遠見舉辦「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」中指出，面對永續這個課題，關鍵就是要以王道的核心精神一「創造價值、利益平衡、永續經營」落實在企業日常經營中，讓王道成為企業的DNA。

施振榮更提出新微笑曲線，第一以用戶的體驗為終，第二以現有、有限資料如何共享為始，第三採用設計思考、研發並探索新商業模式，第四落實體驗經濟及共享經濟，第五思維翻轉在先、機制翻轉配合。

中鼎集團總裁余俊彥指出，中鼎深耕半世紀累積業界信賴，透過將AI、BIM與IoT系統性導入工程專案，打造「iEPC 智能化統包工程」與「Digital Twin 數位雙生」平台，提供從建廠到維運的全生命週期智能服務，並運用「Mr. Energy能源管理系統」協助客戶優化製程能耗，實現碳足跡最小化。不僅成功為工程服務業的智慧化轉型樹立典範，更以綠色技術與數位科技的結合，成為推動跨產業永續價值鏈的關鍵力量。

玉山金控董事長黃男州表示，金融業已從資金提供者轉型為企業永續轉型的主動推手。玉山透過綠色融資工具，引導企業碳盤查、投資再生能源；並建立以AI為核心的ESG資料平台，協助企業預測碳風險、設計永續方案，共同推動邁向低碳、透明、負責任的轉型路徑。

