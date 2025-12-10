10年里程碑 上市櫃協會推進永續

面對地緣政治、AI革命與淨零轉型三大挑戰，賴總統表示，政府將推動「AI新十大建設」，透過綠色金融和產業低碳轉型來提升國際競爭力；台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉指出，協助會員邁向永續經營，並加強與政府對話，在淨零轉型的關鍵時刻實現共榮共好。

台灣上市櫃公司協會9日與遠見舉辦「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」，不僅是台灣上市櫃公司協會10年的里程碑，更肩負為台灣企業勾勒永續發展藍圖的使命。

總統賴清德特別錄製影片祝賀台灣上市櫃公司協會10周年，賴總統表示，台灣上市櫃公司總市值已突破3兆美元，排名全球第八，是台灣經濟火車頭與關鍵競爭力來源。面對未來挑戰，政府將推動「AI新十大建設」，並將「2050淨零排放」視為國家重要目標，透過綠色金融和產業低碳轉型來提升國際競爭力。

會中，行政院長卓榮泰受邀出席並致詞時表示，期待凝聚社會共識、落實產業協力，不僅要做到產業重建、災區復原重建，更希望重建社會信任。

卓榮泰指出，要貫徹三大重建任務，必須要達到三大目標，其中首要任務為「產業根留台灣」，強化國內產業鏈、生產環境，其次與理念相同的國家站在一起，尤其是AI、機器人等產業，建構民主產業鏈，最後能源轉型，尤其在極端氣候之下，讓台灣有多元能源可用；他並期許台灣上市櫃公司協會持續為台灣產業創造價值，成為「亞太淨零轉型的綠色典範」。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉指出，「永續」是企業未來發展的關鍵議題，也是外界對上市櫃公司的最大期待；接下來協會將持續舉辦會員企業董監事的進修課程與交流活動，展現積極推動永續學習的決心。

他舉例，今年7月協會已成功推動將「文史哲藝」納入董監進修範疇，期待培養更具文化底蘊與企業倫理的企業領導者。

周俊吉強調，任內還將持續導入ESG資源，協助會員邁向永續經營，並加強與政府對話，在淨零轉型的關鍵時刻實現共榮共好。

今年邁入第10年的台灣上市櫃公司協會強調，未來協會有三大計畫，包括台日對接、舉辦「台日上市企業論壇」，邀請美國前十大上市企業在台負責人舉行「台灣青年峰會」和舉辦「東方領袖人物獎」。