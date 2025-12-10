HAPPY GO 市調品牌 斬獲雙金

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY昨（9）日宣布，以「AI 開創數位服務新格局：市調流程智能進化」勇奪台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）主辦的2025 DSA數位奇點獎「最佳AI商務行銷獎」金獎，更一舉拿下「商務行銷類」類別大獎金獎肯定。

這項殊榮不僅代表GO SURVEY在AI市調領域的技術突破獲得產業認可，更展現HAPPY GO邁入AI世代嶄新里程碑。GO SURVEY團隊是以真實消費數據為基礎，打造全新AI智能協作模組，推動市場調查流程全面自動化，以「數據」與「AI」雙軸核心正式開創市調新革命。

GO SURVEY團隊研發的「市調流程AI智能進化」，不僅解決傳統市場調查痛點，更帶來實質性的效率提升，包含報價執行效率提升四倍、問卷設計及名單推薦機制皆可以提升二成，且更精準匹配最合適的受訪者，確保樣本品質與回收率，從資料彙整到回應分析，AI亦使作業效率提升超過八成，充分彰顯出GO SURVEY團隊研發的AI市調在效率、品質與洞察深度上的全面突破。

「市調流程AI智能進化」不僅打造智慧工作流，更重要是為品牌客戶帶來三大改變；首先，透過AI報價模型能更快速的評估目標客群的難易度，提供更準確且具可行性的報價；其次，結合HAPPY GO擁有的實名制跨領域消費數據，可更精準挑選目標受眾，協助品牌從樣本端就建立更真實、更具市場性的研究基礎；最後是透過AI Persona分析，全景式多角度呈現受眾輪廓，為品牌獲得更高效、精準的市場調研洞察報告。