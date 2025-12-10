快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

高雄鋰電池廠火災損失 三元控告中鼎 求償46億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

台泥（1101）子公司三元能源「高雄鋰電池廠」今年7月發生火災，台泥昨（9）日晚間表示，三元已對中鼎工程及其子公司益鼎工程提起民事訴訟，其施作之排煙與防火區劃皆失效，保固期間內求償46.25億元。中鼎執行長李定壯表示，該案去年4月經業主驗收合格，且使用、維護逾一年，為維護股東權益，已委請律師全權處理。

台泥表示，三元將追究其因履約不善、施工不當，以及對核心安全系統設計整合、施工品質監管等管理疏失，導致三元在此次火災事故中受到鉅額損失。

三元指出，火災發生時，中鼎監造的基礎機電與建築物消防系統失效，且相關工程仍處於保固期間內。中鼎作為專案管理及益鼎的連帶保證人，對施工瑕疵與管理疏失責無旁貸。

李定壯指出，「高雄鋰電池廠新建案」經主管機關審核查驗通過，2024年4月30日經三元能源驗收合格後，移交業主使用及維護已超過一年，惟該廠今年7月14日發生火災，目前火災原因由消防單位鑑定中。

李定壯分析，台泥在8月13日記者會和聲明稿中均指出是「人為操作不當」造成熱失控起火，加上三元能源委由其他廠商負責該廠核心鋰電池生產設備及獨立自設消防系統，種種原因導致消防系統未發揮功能。

火災 台泥

