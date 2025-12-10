陽明、萬海11月營收遇逆風

陽明 （2609）、萬海昨（9）日公布11月營收，陽明11月合併營收127.14億元，月增10.2%、年減27.2%；萬海11月合併營收108.55億元， 月增3.9%、年減19.1%。法人分析，12月營收受到新年假期趕出貨潮結束，運量減少，運價走低，12月營收恐出現年、月雙減情形。

長榮先前已公布11月合併營收達276.33億元，月增1.1%、年減23.4%。貨櫃三雄11月營運表現皆不如去年同期。

陽明累計今年前11月合併營收1,505.13億元，年減26.8%。萬海前11月合併營收1,282.74億元，年減13.0%。長榮前11月合併營收達3,483.38億元，年減18.1%。

陽明認為，新年假期前的搶出貨潮暫告一個段落，短期貨櫃輪市場表現呈現遠洋線艙位供給壓力較大，區間航線則受惠於供應鏈移轉變動，亞洲區間市場貨量需求相較樂觀，陽明積極提升貨源，並透過航線區間艙位調配以穩健整體營運表現。

萬海表示，隨著亞洲傳統旺季來臨，11月近洋市場需求已顯著回升，目前遠洋市場已進入耶誕節及新年前的淡季，然而，亞洲區域貿易動能維持熱絡的帶動下，整體11月營運表現呈現價量齊揚走勢，較10月穩健成長。

此外，東南亞集裝箱運價指數（SEAFI）近期表現也顯示出第4季區域內需求持續強勁，反映東南亞供應鏈具備相當韌性與活力。

受到耶誕節及新年假期趕出貨潮結束、近期走入小淡月，北美線遠東、美西線走低，歐洲線漲跌互見，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出現小漲、小跌走勢，最新出爐指數小跌5.5點至1,397.63點，周跌0.4%，隨著現在運價都低於11月，法人推估12月營收表現很難突破11月的水準。

另外，國內最大海運物流業者台驊控股公告，11月合併營收15.98億元，月增7.3%、年減25.6%；累計今年前11月合併營收191.3億元，年減18.2%。