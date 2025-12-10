誠品生活辦多元活動 貼近年輕族群

誠品生活（2926）近年不斷做出新嘗試，不僅帶動營運，也帶動年齡層有往下趨勢，誠品生活董事長吳旻潔表示，今年首次嘗試「動漫祭」相當成功，未來會舉辦更多活動，將觸角延伸到各年齡層。

誠品生活今年8月舉辦首屆動漫祭，在全台打造17家主題IP店，並集結30位台灣在地創作者及具影響力的出版社，辦理台漫講座、動漫音樂會、動漫經典電影放映等多元活動，成功帶動輕漫圖書營收成長超過六成，29歲以下購書會員更大幅成長118%。

吳旻潔表示，觀察到台灣年輕人對閱讀熱情不減，今年新進會員中，近五成為Z世代的讀者，甚至有日本合作夥伴來到誠品書店，都會發現書店內有好多年輕人，促動閱讀向上成長的關鍵在於「深化讀者連結，創造無可取代的體驗感」。

吳旻潔表示，誠品書店除舉辦多元的活動外，將持續以書為核心，在新型店面的設計上也會做出新嘗試。

即使在電商崛起的時代，外界有人預測實體書店消失，但誠品仍會著重在實體店面的發展。