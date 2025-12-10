誠品新書銷量要拚千萬冊 董座喊話「最壞時間已過」

誠品生活（2926）昨（9）日公布「2025年度閱讀報告」，今年出版品銷量逾930萬冊，年增3%。董事長吳旻潔表示，最壞的時間已經過去，今年終端營收逾250億元，目標2028年前達300億元，明年目標是營收、冊數、不重複消費會員及回購率要持續成長。

文策院最新統計，全台新書出版量下降近10%。但誠品生活仍有不錯表現，吳旻潔表示，2019年時，當時還有誠品信義店及敦南店，銷量曾達800多萬冊，後續受到疫情影響，實體店面沉寂一陣子，2023年起銷量才逐漸回到成長軌道，2024年首次銷量突破900萬冊，而今年逾930萬冊，較二年前成長100萬冊以上，未來目標二年內要邁向1,000萬冊以上。

吳旻潔說，去年是誠品書店走向成長的轉捩點，單以「書店」本業來看，去年損益兩平，今年已開始獲利。而誠品松菸24小時書店改裝後，書量已超越過去的敦南店，且人流成長逾一成。不過，未來誠品不是要靠書店賺錢，而是要能夠養活自己，如同創辦人吳清友所說，要兼具浪漫與精明。

展店方面，今年新開幕台南獨棟大店、東港王船限定店以及近期開幕的屏東恆春展店，吳旻潔表示，未來展店策略將以書店為核心延伸，並尋找有足夠空間發展成為廣場的中大型店面。

吳旻潔表示，疫情時期開幕社區型店面，強調便利、快速，階段性目標已達成，未來以中大型店面為主，且希望空間上可做更多不同的嘗試，著重可更豐富的體現。

海外市場方面，吳旻潔表示，目前正在準備，最快明年訂下來，現在還是保密階段。整體來說，不論是國內外展店，選對店面、地點比店數更重要。

至於線上業務，吳旻潔表示，目前會員人數突破414萬，會清理資料過濾幽靈帳號，整理完後，明年目標還是維持400萬人，但更重要的是活躍數量，線上有近250萬是活躍會員，目標要持續成長。