三元火災指控中鼎施工不當 公司：消防全面失效

中央社／ 台北9日電

三元能源科技表示，已對中鼎工程及其子公司益鼎工程提起民事訴訟，追究其因履約不善、施工不當，以及對核心安全系統設計整合、施工品質監管等管理疏失，導致三元公司今年7月14日火災事故中，因消防系統全面失效而蒙受鉅額損失。

中鼎工程總管理處執行長李定壯今天表示，中鼎為三元能源高雄鋰電池廠建案提供專案管理、設計、採購及建造服務，子公司益鼎承攬其機電系統工程；三元在驗收合格並使用逾一年後發生火災，竟對中鼎、益鼎提告求償新台幣46億2577萬5000元，「實在無法接受」。

對此，台泥間接持有78.1%股權的三元公司今天透過聲明指出，火災發生時，由中鼎監造的基礎機電與建築物消防系統全面失效，且相關工程仍處於保固期內；中鼎公司做為專案管理及益鼎的連帶保證人，對所有施工瑕疵與管理疏失責無旁貸。三元公司已透過司法途徑求償，將在法庭上提出完整事證，以維護公司及全體股東權益。

三元公司指出，今年7月三元廠火災發生時，由益鼎施作、中鼎監造的電力及消防系統完全失效，如排煙風機完全未作動、且防火區劃失效。

中鼎公司歸因於三元公司另外發包的化成設備消防系統，但三元公司認為，中鼎益鼎所承攬的建築物基礎消防區劃、排煙及核心電力系統全面失靈，是未能有效遏止火勢蔓延、造成鉅額損失的關鍵，中鼎公司對此負有責任。

三元公司強調，相關工程仍處於保固期間內，且驗收合格僅是工廠運作的基礎條件，並不代表可以免除對設計缺陷及施工瑕疵所負的責任，火災前更已針對防火填塞不確實等瑕疵，多次要求其改善。

針對中鼎公司今天於記者會中指稱遭到拒絕協助，三元公司表示，火災後公司主管曾親自帶領中鼎公司相關人員進廠區勘查，並說明系統失效情況，顯見三元公司曾展現尋求共同解決方案的誠意，中鼎公司說法與事發後溝通過程不符。

三元公司聲明，委託中鼎集團是基於對其「全球統包工程專案管理業者」的專業信任；中鼎集團既標榜三元廠為其進軍高科技領域的第一個作品，應本於專業為此案量身設計符合生產「高階鋰電池」此一特定用途的廠房，並落實監造工作，確保廠房消防安全，非推諉卸責。

中鼎 火災 設計

