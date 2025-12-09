台泥三元廠火災提告中鼎、益鼎 保固期間內求償46億

台泥（1101）9日晚間表示，子公司三元能源科技公司已對中鼎工程公司、及其子公司益鼎工程提起民事訴訟，其施作之排煙與防火區劃皆失效，保固期間內求償46億元。

三元公司將追究其因履約不善、施工不當，以及對核心安全系統設計整合、施工品質監管等管理疏失所導致三元公司於今年7月14日火災事故中受到鉅額損失。

三元公司指出，火災發生時，由中鼎監造的基礎機電與建築物消防系統全面失效，且相關工程仍處於保固期間內。中鼎公司同時作為專案管理及益鼎的連帶保證人，對所有施工瑕疵與管理疏失責無旁貸。三元公司已透過司法途徑求償，將在法庭上提出完整事證，以維護公司及全體股東權益。

三元公司指出，7月14日三元廠火災發生時，由益鼎施作、中鼎監造的電力及消防系統完全失效。例如，排煙風機完全未作動、且防火區劃失效。

中鼎公司歸因於三元公司另外發包的化成設備消防系統。但三元公司認為，中鼎益鼎所承攬的建築物基礎消防區劃、排煙及核心電力系統的全面失靈，是未能有效遏止火勢蔓延、造成鉅額損失的關鍵，中鼎公司對此負有責任。

三元公司強調，相關工程仍處於保固期間內，且驗收合格僅是工廠運作的基礎條件，並不代表可以免除對設計缺陷及施工瑕疵所負的責任。事實上，火災前公司已針對防火填塞不確實等瑕疵，多次要求其改善。

針對中鼎公司於記者會中指稱遭到拒絕協助，三元公司說明，火災後公司主管還曾親自帶領中鼎公司相關人員進入廠區勘查，並詳細說明系統失效情況。顯見三元公司曾展現尋求共同解決方案的誠意，中鼎公司的說法與事發後的溝通過程不符。

三元公司聲明，委託中鼎集團是基於對其「全球統包工程專案管理業者」的專業信任。中鼎集團既標榜三元廠為其進軍高科技領域的第一個作品，就應本於專業為本案量身設計符合生產「高階鋰電池」此一特定用途的廠房，並落實監造工作，確保廠房消防安全，非推諉卸責。