行政治理／內政部長劉世芳 老宅延壽 雙軌並進

內政部長劉世芳接下「天下第一大部」進入第二年，終於正式著手處理「人屋雙老」的威脅。不同於過去運用容積獎勵來刺激都更或危老重建，她考量民情，把「老宅延壽」納入危老重建條例，以「延壽修繕而非重建」的方式，溫柔地實現「在宅健康老化、在地安老」目標。

對症下藥 解決問題

台灣已正式邁入超高齡社會，屋齡30年以上的住宅已突破500萬戶，「人屋雙老」儼然成為另一個迫切的國安議題。內政部過去為了解決危險及老舊建築物問題，主推都市更新與危老重建，但募集資金不易、重建難有共識，重建時期的住處問題，以及長輩期盼保留祖厝的觀念等限制，近年申請案增加緩慢，要在短期內全面更新重建緩不濟急。

危老重建條例面臨落日，原當外界不停喊出增加容積獎勵來刺激市場的同時，劉世芳上任後第一年按兵不動，大量收集外界意見，希望能對症下藥解決問題。她今年2月先拋出「老屋延壽計畫」草案，不同於都更或危老重建，長者不需要搬離現居就可以改善屋況與相關設施，提升居家環境品質，而這項計畫迅速在基層獲得迴響，內政部10月底正式提出「老宅延壽機能復新計畫」。

內政部同仁透露，劉世芳每次在會議上聽取相關報告時，首先在乎「是否容易被當地居民接受」，她認為只要造成民眾不便、接受度就會不高，政策推動困難、達成率也會低，「這樣不管推出什麼計畫、問題都不會被解決」。

劉世芳留意到危老推動困難，除了獨居長者因難尋其他棲身之處，而不願參與重建，更多的是不少民眾認為「我的房子還能住，只需要修、為什麼要拆？」因此，在同時考慮到淨零的情況下，如果建築結構仍維持一定的安全性，就可以透過補助整修，來達到老屋延壽的情況，這樣不只是可以解決民眾的搬遷問題，還可以降低拆除老屋造成的大量廢棄物處置、興建建築碳排量的環境負擔碳排。

務實考量 貼近需求

為了發揮經費的最大效益，她也指示計畫的補助項目必須務實考量、貼近民眾的需求，例如拆除老舊招牌跟違建、根除「磁磚雨」的立面修繕，甚至是針對高齡弱勢戶提供的加碼室內管線修繕更新，都是以公安角度勾選出優先項目。

在安排「老宅延壽計畫」的巡迴說明會，劉世芳也有巧思，她挑選了台北市、新北市人口稠密及老屋較多的區域優先舉辦，包括台北市大同、松山、萬華，以及新北市三重、板橋、中和、鶯歌、土城等，走進人群對話，讓計畫可以貼近落實。

內政部11月提出危老條例修正草案，特別將目前推動中的老宅延壽機能復新機制納入法規體系，正式宣告未來解決老屋問題，不只是靠都更或危老重建，要透過修繕、重建雙軌模式，系統性改善國內老舊住宅問題。