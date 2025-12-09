古書今贏／制度化平等 調和成見

有位同事表示，他明白正邪不兩立，卻無法理解好人為什麼會衝突？

我說好人也會計較，像是宋朝王安石和司馬光都是清流，因為認知不同，無法取長補短，結果抵銷了彼此力量。而且好人一鑽牛角尖容易走偏，犯了一意孤行的毛病。

所以清朝的曾國藩一看到曾國荃和湖廣總督官文不合，擔心事態擴大，寫了封信告誡：恃強者自視甚高不算真強，為了壓倒別人，沒辦法安穩一世，逞英雄實無必要。

同樣的道理，職場工作氛圍良好，有益身心效率，為了看法做法不同，一個想結案，一個想省事，目標和想法不同，無法取得共識，自然發生摩擦衝突。

回想當初首次見面，就算沒有鞠躬作揖，多少會說拜託請幫忙，最後變成相敬如兵（冰），應該不是二者期望，發生非關大對大錯的摩擦衝突，大部分和面子有關。

當爭執情緒波動，與其口不擇言傷人顏面，不如趁火氣上升前，稍安毋躁離開現場，若能保持平心靜氣，將雙方想法、做法仔細條列，或許會發現自己也有不是，當時的難忍，並不是那麼難堪。

旁觀的同事想要表達關心，居中調和需要謹慎，以免結怨更深。例如「某人就是這樣，你不要跟他計較」聽者更自以為是，另一方則怒氣高漲。

對領導者來說，看到主管部屬發生不快，當不清楚狀況卻急於評斷，或直接各打30大板，無助公平處置；若是疏忽被認為偏袒，更會激起怨恨，何況大多數的爭執，往往跟情緒有關，亟須找出原因解開心結，只有涉及道德法務惡意行為，才要當頭棒喝。

發生爭端，想必是一時看不穿，只能就事論事不做強扭；可讓雙方換位思辨進行深度會談，以不同視覺和立場，發現不足和對方可讚嘆處，抵銷原先不耐和敵意，重新理解對方的期待，並非想像中充滿敵意，更能降低誤解和彼此欣賞。

面對爭執，能夠有容人（不同聲音）雅量，不是虛情假意委屈自己，而是為了光明坦蕩；《國語．晉語九》中，趙簡子因為晉陽城讓他想起之前被圍的恥辱，要求尹鐸到任後把營壘拆掉，未料尹鐸反而加高營壘高度。

簡子大怒之下要殺尹鐸，郵無正和尹鐸有舊怨，反而力勸簡子要大器，尹鐸此舉正好提醒不要忘記之前教訓，倘若殺了他，懲罰好人等於獎賞壞人，這樣當臣子的怎麼會有希望？

簡子聽了大悟，於是獎賞尹鐸，尹鐸知道能夠大難不死，帶著賞賜向郵無正道謝，郵無正嚴正說一碼歸一碼，我是為主公不是為你，兩人恩怨還是恩怨。

壞人對自己的言行，因為人言可畏，多少有忌憚，好人血氣上衝，容易自以為是；制度化的平等，能防止資源權力不公，以及個人恩怨，演變為權力爭奪；領導者如果能建立圓桌思想，讓每位成員如同圓桌武士占有一席之地，毫無心結暢所欲言，自能做到左右協調，以群體利益為目標，不再計較個人得失。