管理錦囊／人事vs.人資 思維大不同

經濟日報／ 鐘志明（國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

「鐘老師，請問人事與人資有什麼不一樣？」這是一位就讀EMBA的企業主提出的問題，他目前約有30名員工，公司的營運及規模已漸上軌道。

這個問題讓我想起曾經任職於兩家銀行的親身經歷。這兩家銀行都是民國80年代，我國為順應金融自由化趨勢，第一批核准成立的15家新銀行。

30年前，我在台新銀行高雄分行擔任工讀生，當時該銀行在高雄只有兩家分行，在台南也僅有一家分行。

有一回，銀行必須進行跨區輪調，當時的人事處經理黃俊豪先生，親赴高雄分行與同仁們一邊用午餐便當，一邊說明銀行的政策與做法。

黃經理表示，吳東亮董事長特別交代，工作輪調會儘量以同仁離家近為優先考量，不要讓同仁花太多時間在通勤上面。

對此，當時身為工讀生的我，並沒有太多的感覺。後來讀了許多書，經歷了許多事之後，才發現原來這就是「人資」的思維。

幾年後，我到了另外一家銀行任職，升上了襄理職務，也遇見相同的員工輪調問題。

有一次，我替底下的員工反映，某位與母親同住的單身女性員工，因輪調新職，通勤時間單趟要1.5個小時以上，懇請總行列入考量。

當時人力資源部的副總經理斥責我枉為主管，不懂得以公司為重。他接著說台北總行上班通勤超過一小時的員工比比皆是，甚至還有通勤二小時以上的，就連他自己也要一個多小時等等。

這讓我想起一句閩南語的俗諺：「老闆我沒有嫌你薪水少，你也不要嫌我太懶散。」也就是大家來比爛，比誰的家離公司比較遠，比誰上下班通勤的時間比較長。

後來讀了許多書，經歷了許多事之後，才發現原來這就是「人事」的思維。

其實這兩家銀行的輪調結果都一樣，有部分行員必須前往離家較遠的分行服務，只是員工的感受與反應截然不同，前者欣然接受，而後者怨聲載道。差別在於主事者的心態是否具備同理心與溝通意願。

「制度始終來自於人性」，例如銀行的內稽內控制度，就是用來預防與制衡貪婪的人性。因此，過去那種只從事文書、彙總、勞健保及庶務等日常工作，即所謂的「人事行政」的工作內涵與思維，早已經無法滿足企業的需求。

取而代之的是「人力資源」的新名詞，這是一種高度連結組織戰略的人性思維，人力資源部門不僅只是制定人力策略，還必須協助高層維護勞資關係。

30年前，雖然台新銀行的組織還稱「人事處」，然而，主事者卻已經具備「人力資源」的新思維。

而另一家銀行雖已經時髦地改稱「人力資源部」，卻還是維持著「少囉嗦，我叫你去，你就去」的威權人事舊思維。顯見，光憑單位名稱並無法代表組織的真正內涵，主事者的視野才是重點。

30年後，台新銀行早已發展為知名的金融控股公司，而另一家銀行的招牌，卻早已消逝在荒煙蔓草中。

簡單說人事與人資的真正差別，就在於主事者的心態與思維的不同。人資的核心思維是「以人為本」，這正是人事的核心思維缺少的部分。

回首來時路，只要細心觀察與體悟，便可從小地方看出大道理，所謂「微處見人品，時間見人心」，又古云：「見微知著」，原來30年前早已經透露出玄機。

這位企業主在聽完我講的故事後，點點頭道：「鐘老師，我知道該怎麼做了。」

