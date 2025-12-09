市場觀察室／火鍋業創新行銷 抓住顧客的胃

近年台灣內需市場整體趨緩，但火鍋業卻逆勢成長，成為餐飲業中表現亮眼的類別。根據《2024台灣火鍋市場調查報告》，台灣火鍋市場年產值已達新台幣400億元，成為餐飲業中最具規模的業別之一。火鍋產業一年商機高達400億元，占台灣連鎖餐飲產值超過40%，顯見其快速擴張的勢頭。

在內需產業普遍需求疲軟環境下，火鍋業憑藉哪些關鍵因素脫穎而出？

新冠疫情期間，餐飲業受到重創，但火鍋業者迅速調整策略，順應消費習慣的改變。首先，外帶與外送需求激增，許多火鍋店推出「火鍋外帶組」，提供完整湯底、食材與器具，讓消費者在家也能輕鬆享用。疫情後即便內用恢復，外帶外送已養成習慣，透過與外送平台合作、強化線上訂購體驗，掌握了這波趨勢。

其次，個人化與小份量成為新潮流。受疫情影響，獨自用餐或小家庭聚餐的比例提高，個人火鍋應運而生。個人鍋物因方便性和多樣化選擇深受消費者喜愛，吃火鍋的人增加，且多以二至四人共同用餐為主。不少火鍋店改以「一人一鍋」的形式提供服務，滿足消費者對於衛生與口味自主的需求。

第三，居家火鍋經濟興起，許多超市和通路開始販售火鍋相關食材與即食湯底，讓消費者在家吃火鍋更加便利。這些轉變顯示出火鍋業者靈活應變，成功將危機轉為商機。

火鍋市場的蓬勃也帶來激烈競爭，各品牌紛紛祭出創新策略。產品與服務創新是關鍵之一。業者不斷研發新湯底與菜色，例如推出季節限定口味、健康養生鍋或結合異國風味的創意鍋物，以吸引求新求變的消費者。

同時，提升用餐體驗成為差異化重點，包括舒適的用餐環境、貼心的服務，甚至提供DIY調味區、現點現做等互動式服務，讓顧客覺得「物超所值」。

行銷手法方面，業者善用社群媒體與網紅合作，打造話題行銷。許多品牌在Instagram、Facebook上分享精美的火鍋照片與限時優惠，透過網紅試吃、直播帶貨等方式提高曝光度。此外，多元展店策略也很重要。

大型連鎖集團採取多品牌經營，以涵蓋不同客群與價位帶；中小品牌則尋求在區域市場深耕，或進駐百貨商圈、夜市等人潮聚集處提高能見度。

在價格策略上，業者透過優惠活動與會員制度提高顧客黏著度，例如打卡送肉品、加1元多1件等限時促銷活動，比單純打折更有記憶點，能吸引顧客回訪。綜觀而言，在紅海競爭中，火鍋業者透過產品、服務、行銷與展店等多方面的創新，成功抓住消費者的胃與心。

在內需市場動能趨緩的背景下，火鍋業之所以能異軍突起，靠的是靈活適應環境變化並不斷創新求勝的精神。從疫情期間轉型外帶、發展個人鍋物，到後疫情時代透過產品、服務、行銷各方面的創新來提升競爭力，火鍋業者展現出強韌的生命力。築間、海底撈、肉多多等成功品牌的案例告訴我們：唯有緊貼消費者需求、不斷進化，才能在紅海市場中立於不敗之地。

展望未來，火鍋業勢必將持續演變，以因應經濟環境與消費趨勢的挑戰。但可以確定的是，只要抓住「創新」與「顧客」這兩大核心，火鍋業依然會是內需市場中閃耀的亮點。