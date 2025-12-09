快訊

台灣品牌艦隊啟航 亞太品牌發展協會發布亞太賦能體系

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣品牌艦隊啟航！亞太品牌發展協會發布亞太賦能體系。業者提供
為協助台灣企業突破內需市場瓶頸，構建具備國際競爭力的商業護城河，ABIA亞太品牌發展協會舉行成立發布會。ABIA的「實戰賦能」理念，在籌備初期即引發市場高度共鳴，截至目前為止，已迅速獲得50間渴望突破品牌行銷瓶頸、尋求全案策劃轉型的優質企業，率先認同響應。

現場更匯聚了亞洲首席頂層設計架構師、共享生活品牌顧問、漂遊者製造、瑞煦建築集團、谷萊富科技、合祥智慧科技、悍家居集團、達爾文學院等產業界代表齊聚一堂。這股由下而上、抱團出海的強烈企圖心，正式宣告台灣品牌將打破傳統單打獨鬥的困境，轉向建構高含金量的「亞太品牌實戰生態系」。

ABIA創會理事長王姿文，本身為ESG永續管理師，擁有專職品牌全案策劃10年以上的實戰經驗。其帶領的「共享生活品牌顧問」團隊戰果豐碩，不僅榮獲經濟部產業發展署核定「台灣品牌耀飛計畫」管理顧問團隊，更曾成功輔導品牌榮獲經濟部「110年度餐飲業國際化推動計畫」補助。

在國際獎項方面，團隊接連斬獲2024德國iF設計獎（產品與服務識別獎）以及2025美國泰坦品牌大獎（TITAN Brand Awards）最佳永續策略金獎殊榮。

她在專題演講「當流量已死，信任永生」中深刻剖析：「在演算法主導的社群行銷時代，企業若只依賴追逐社群流量，將陷入無止盡的價格戰；唯有透過精準的品牌策略定位與視覺設計整合，成為建構商業地基的『品牌信任建築師』，才能掌握定價權。」

王姿文發布ABIA獨創「亞太品牌賦能體系」，強調協會將扮演企業出海的戰略樞紐。這套體系不僅憑藉王姿文所帶領的品牌顧問團隊，在行銷策略規劃與ESG永續規劃的深厚底蘊，更匯聚了協會核心指導成員在頂層商業架構、國際策展、供應鏈整合與政府資源等跨領域的專業實力。

協會將透過三大核心引擎驅動成長：以金品獎與論壇進行「價值驗證」，確立品牌的國際身分；透過精準商務對接進行「實戰鏈結」，串聯海外資源；導入營運認證與多元資本對接，實現「體質躍升」。這套集結眾智打造的體系，成功吸引了首批50位具備前瞻思維的企業主，共同建立一套接軌國際的運營標準。

展望未來，ABIA將2026年定調為「品牌心智元年」。協會強調，未來的戰場不在流量，而在消費者的心智占有率。協會目前正積極籌備「第一屆ABIA亞太品牌金品獎」，預計以國際級標準，為優質企業頒發通往國際市場的「信任通行證」。

在國際布局方面，協會將依據創始會員的產業屬性，規劃「精準對接」的國際商務考察與媒合行程，鎖定東南亞重點市場，協助會員鏈結海外通路與商業契機。

「ABIA不僅是一個協會，更是一個資源流動的樞紐。」王姿文期盼招募更多各領域的隱形冠軍與優質企業主加入，透過「強強聯手」的模式，將各自的資源、通路與專業，注入這個體系。

王姿文說，ABIA誠摯邀請渴望在品牌行銷與營運上取得突破的企業家，共同參與共創，將這個實戰生態系，打造成亞太地區最具影響力的品牌加速引擎，讓台灣品牌在國際舞台上不再單打獨鬥，而是成群結隊、共創雙贏。

50間渴望突破品牌行銷瓶頸、尋求全案策劃轉型的優質企業，率先認同響應。業者提供
