快訊

交通違規17萬罰單沒繳 又酒駕撞死醫大生…他喊「知錯了」求輕判

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

大學申請入學醫學、中醫系「棄英文改採社會」 中國醫大揭決定關鍵

台商在東協投資突破6200家 越南與印尼成電子與紡織業雙引擎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心9日發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》。由左至右為中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、外交部主任秘書甄國清、經濟部主任秘書莊銘池、總統府資政沈榮津、中華經濟研究院董事長曹添旺、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)、行政院前政務委員鄧振中、建大工業總裁楊銀明。鄧白氏／提供
中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心9日發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》。由左至右為中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、外交部主任秘書甄國清、經濟部主任秘書莊銘池、總統府資政沈榮津、中華經濟研究院董事長曹添旺、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)、行政院前政務委員鄧振中、建大工業總裁楊銀明。鄧白氏／提供

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心9日發表《台商東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，和美商鄧白氏台灣分公司攜手開創台灣重要智庫與全球企業資料庫領導者合作，也是台灣首份以企業實際數據（涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等）為基礎的台商在東協投資調查報告。

這份歷經一年完成的研究報告詳細追蹤2018年至2024年這七年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國 (新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊) 的投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。

調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。值得注意的是，全球企業和台商在東協之投資布局呈現差異，全球企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。

由中華經濟研究院與美商鄧白氏共同舉辦，此次活動於台北福華大飯店舉行，並同步開放線上報名參加。現場邀請多位重量級嘉賓與專家出席，包括中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。

智庫與數據權威觀點：台商投資東協之趨勢與戰略轉向

曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。因此，本報告所呈現的完整脈絡與詳實洞見，將有助於引導台灣在變局中找出新的競爭優勢，掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。

鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏致力於以數據的力量（Power of Data）協助全球企業洞察風險、掌握機會。此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6,200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」他強調透過數據支持，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。

台商 東協

延伸閱讀

中信銀印尼子行三寶瓏分行今開業 強攻台商南向商機

東協投資趨勢報告：美中貿易衝突激發台商投資東協 未來10年仍是熱區

歷時逾七年！中經院攜手鄧白氏 發表東協投資報告書三大關鍵

《逆時光戀人》感動印尼300萬人 跨越時空的幸福與遺憾角逐奧斯卡國際獎

相關新聞

台泥三元電池廠移交一年後向承攬商求償逾46億元 中鼎：不理解、委請律師處理

中鼎（9933）為台灣三元能源「高雄鋰電池廠新建案」提供專案管理、設計、採購及建造管理服務；中鼎執行長李定壯指出，中鼎集團子公司益鼎工程為...

書店不再賠錢！誠品書店轉虧為盈 成功吸引Z世代是關鍵

誠品今日公布2025年度閱讀報告，雖然全台新書出版量下降近10%，但誠品書店全年出版品銷量達930萬冊，較前一年逆勢成長...

沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發

家樂福因租約到期以及營運考量，近期有多家分店陸續關門，其中包括家樂福超市士林忠誠店。有民眾把訊息貼在臉書社團「靠北天母幫...

房市冷清、第3季平均房貸鑑估值卻逆勢上揚 關鍵原因曝光

根據聯徵中心最新公布的2025第3季房貸統計顯示，在本季新增的37,747個申貸樣本中，平均房貸利率已上升至2.44%，...

比腰斬還慘！前三季六都、新竹預售屋交易量年減逾七成 總銷金額大減

從去年下半年開始，全國房市受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣也迅速降溫。

想住進「台北華爾街」？房仲專家建議上班族選這區

南京東路被稱為「台北華爾街」，金融業、商辦大樓林立、商業機能發達，房價也有一定水準，信義房屋專家表示，商圈的購屋族群多是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。