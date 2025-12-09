快訊

台泥三元電池廠移交一年後向承攬商求償逾46億元 中鼎：不理解、委請律師處理

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台泥旗下三元能源「高雄鋰電池廠新建案」去年7月火災，惟中鼎執行長李定壯（左）指出，中鼎集團子公司益鼎工程為該專案之機電系統工程承攬廠商，惟9日收到三元能源對中鼎、益鼎的民事訴訟，但「該專案不僅經主管機關審核查驗通過，亦於2024年4月30日經三元公司驗收合格後，移交三元公司自行使用及維護已超過一年」，竟在今年7月火災後，對集團提起訴訟，實在無法理解。記者陳美玲／攝影
台泥旗下三元能源「高雄鋰電池廠新建案」去年7月火災，惟中鼎執行長李定壯（左）指出，中鼎集團子公司益鼎工程為該專案之機電系統工程承攬廠商，惟9日收到三元能源對中鼎、益鼎的民事訴訟，但「該專案不僅經主管機關審核查驗通過，亦於2024年4月30日經三元公司驗收合格後，移交三元公司自行使用及維護已超過一年」，竟在今年7月火災後，對集團提起訴訟，實在無法理解。記者陳美玲／攝影

中鼎（9933）為台灣三元能源「高雄鋰電池廠新建案」提供專案管理、設計、採購及建造管理服務；中鼎執行長李定壯指出，中鼎集團子公司益鼎工程為該專案之機電系統工程承攬廠商，該專案不僅經主管機關審核查驗通過，亦於2024年4月30日經三元公司驗收合格後，移交三元公司自行使用及維護已超過一年。

李定壯表示，如今移交業主都過了一年，三元對中鼎、益鼎提起訴訟，並求償46.25億元，實在無法理解，不過集團為捍衛公司及投資人之最大權益，且認為三元公司之主張依契約及依法均無理由，已委請律師積極進行應訴準備。

李定壯指出，中鼎與益鼎就該專案承攬範圍所提供之服務均符合契約約定及相關法規，已經主管機關審核查驗通過，亦於2024年4月30日經三元公司驗收合格後，移交三元公司自行使用及維護已一年有餘，不幸該廠於2025年7月14日發生火災事故，據悉火災原因正由消防單位鑑定中。

李定壯表示，中鼎與益鼎9日收到臺灣臺北地方法院寄送之開庭通知及民事起訴狀繕本，三元公司主張中鼎、益鼎就此次火災事故，有依約及依法應負之賠償責任，請求中鼎及益鼎連帶賠償其損失，請求金額為46億2,577萬5,000元。

李定壯強調，中鼎及益鼎均認為，三元公司主張依契約及依法「均無理由」，已委請律師積極進行應訴準備，以確保公司及投資人之最大權益。

相關新聞

台泥三元電池廠移交一年後向承攬商求償逾46億元 中鼎：不理解、委請律師處理

中鼎（9933）為台灣三元能源「高雄鋰電池廠新建案」提供專案管理、設計、採購及建造管理服務；中鼎執行長李定壯指出，中鼎集團子公司益鼎工程為...

書店不再賠錢！誠品書店轉虧為盈 成功吸引Z世代是關鍵

誠品今日公布2025年度閱讀報告，雖然全台新書出版量下降近10%，但誠品書店全年出版品銷量達930萬冊，較前一年逆勢成長...

沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發

家樂福因租約到期以及營運考量，近期有多家分店陸續關門，其中包括家樂福超市士林忠誠店。有民眾把訊息貼在臉書社團「靠北天母幫...

房市冷清、第3季平均房貸鑑估值卻逆勢上揚 關鍵原因曝光

根據聯徵中心最新公布的2025第3季房貸統計顯示，在本季新增的37,747個申貸樣本中，平均房貸利率已上升至2.44%，...

比腰斬還慘！前三季六都、新竹預售屋交易量年減逾七成 總銷金額大減

從去年下半年開始，全國房市受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣也迅速降溫。

想住進「台北華爾街」？房仲專家建議上班族選這區

南京東路被稱為「台北華爾街」，金融業、商辦大樓林立、商業機能發達，房價也有一定水準，信義房屋專家表示，商圈的購屋族群多是...

