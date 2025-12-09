六角收購歐洲最大手搖飲物料商 BoBoQ 創辦人背後台商創業故事曝光

六角（2732）9日公告，董事會決議通過收購德國Germany BoBoQ GmbH原股東100%股權，交易總金額為1,000萬歐元（約新台幣3.6億元）。據悉，該公司為目前歐洲最大的手搖飲物料供應商，主要提供當地咖啡館與手搖飲門市所需的多元原料。六角表示，本次收購為集團深化歐洲市場布局的重要策略性投資，合併案預計明年1月1日正式生效。

依六角公告顯示，此次以每股400歐元購入25,000股，交易資金由營運資金支應，收購完成後將正式取得BoBoQ全部股權。據悉，BoBoQ雖位於德國，但其背後創辦人是台商賴明錦。賴明錦早年赴歐發展，從鐵板燒廚師起家，2010年在柏林創立珍珠奶茶品牌「BoBoQ」，曾在歐洲引發珍奶熱潮，兩年內展店超過百家。之後BoBoQ從連鎖品牌轉型為原料供應商，布局茶葉、粉類、果醬與配料等完整品項，提供當地咖啡館與手搖飲門市所需，最終成為歐盟規模最大的珍奶與手搖飲原料供應商，奠定其在歐洲供應鏈的重要地位。

六角表示，本次收購除有助掌握歐洲物料供應端，更能提升營運效率，強化集團在歐洲市場的競爭力。六角順利收購BoBoQ後，將專注於物料供應、零售與電商業務，同時納入BoBoQ的歐盟團隊跟布局多年的西歐東歐經銷商網絡，成為六角集團旗下品牌在歐洲市場發展的基礎，進而成為台灣美食推廣的平台，擴大集團整體營收與獲利效益。

此外，六角目前在歐洲的布局以主力品牌「日出茶太」為主，在歐洲大約有40家店，包含英國、法國、愛爾蘭、荷蘭、保加利亞、瑞典等。市場預期，併購完成後，BoBoQ的供應鏈能力可望加速品牌在歐洲市場的展店節奏。

六角今年連連啟動併購策略，目前集團旗下涵蓋11個餐飲品牌，跨足多元化類型，包含手搖茶飲、烘焙西點、英式輕食、台式茶食館、日式豬排、牛肉麵、炸牛排、日式餃子、韓式炸雞、健康蔬食等，全球品牌門市遍及世界六大洲，超過63個國家地區，集團持續憑藉多角化經營的方式擴張版圖，未來成長動能將來自海外市場的擴張與併購效益的發揮。