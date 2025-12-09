聯發國際11月營收創同期新高 UG美國首店開紅盤

聯發國際公告11月營收，即便進入冬季的飲料淡季，但受惠於旗下雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的同店成長與展店效應，11月營收繳出1.11億元的破億成績，年增達88.51%，創歷史同期新高。累計今年1至11月營收達10.6億元，年增68.61%，同樣創下歷史新高。

聯發國際表示，今年初射出的營運雙箭已充分發揮效應，包含「打造全球茶飲平台」和「問鼎新時尚茶飲王」，其中Sharetea布局全球市場並且穩定成長，新時尚茶飲UG則是爆發力十足，皆繳出漂亮成績單。

UG在今年啟動全球布局計畫，台灣開出近50家門市，香港3家門市，此外，集團十分看重的美國市場，也在12月6日於洛杉磯聖蓋博開出首店，試營運期間，在沒有折扣優惠下，每日銷量皆破1500杯，開幕當天更創下在美單日銷售近2800杯的破紀錄佳績。

聯發國際表示，美國消費者將UG定位為潮店，更是手搖飲界的「Gentle Monster」，而美國UG推出的四款獨特「抺茶產品」評價極高，口碑如潮，另外，也帶進台灣最紅的「三窨十五茉奶茶」和「茶花紅烏龍奶茶」，成功擄獲消費者的心。

在美國開出紅盤後，不但提升聯發國際對美國市場的信心，也將加快在北美洲的布局，12月將在華盛頓州的西雅圖開出第二家UG門市，後續拓展至聖荷西、溫哥華、休士頓、鳳凰城、聖地牙哥等地，目前握有的預約加盟訂單達30多家。

展望未來，第四季雖為手搖飲傳統淡季，但聯發國際營收表現反而逐月成長，因此營運表現可望持續維持高檔，全年營收有望創下新高。Sharetea與UG雙品牌全球戰略佈局將持續擴大，Sharetea持續深耕市場，穩定成長；UG 則以潮流形象切入新世代消費，打造世界級爆款的新潮茶飲品牌，讓世界看見台灣。