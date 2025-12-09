從信賴到銳變 中鼎集團總裁親揭企業永續轉型兩大心法

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總裁余俊彥以「從信賴到銳變：中鼎集團的創新成長」發表演說。圖／中鼎提供
台灣上市櫃公司協會與遠見雜誌9日假集思交通部國際會議中心，共同舉辦「台灣企業永續驅動力論壇」，邀請行政院長卓榮泰、上市櫃企業領導者及跨產業企業代表共襄盛舉。中鼎集團總裁余俊彥受邀進行趨勢短講及關鍵對談，深入剖析企業因應變局的策略，並以「從信賴到銳變：中鼎集團的創新成長」為題，分享中鼎如何掌握趨勢，齊心應變，再造新局，實現「最值得信賴的全球工程服務團隊」企業願景。

余俊彥於演說中指出，因應全球能源轉型與淨零碳排的挑戰，中鼎自許是「地球永續的把關者」，積極以工程核心本業投入永續發展，透過綠色技術、綠色承攬、綠色投資三大面向打造環境及經濟雙贏的「綠色工程」，成功掌握永續商機，協助產業綠色轉型，近年指標性案例包含：沙烏地阿拉伯SASREF專案、卡達RLPP全球最大產能乙烯廠等石化轉型領域；南科再生水廠、新竹海水淡化廠等水資源領域；通霄、大林、國光等燃氣電廠領域；以及科學園區及中油鐵砧山CCUS（碳捕捉、利用與封存）專案等豐碩實績，充分展現中鼎深厚的綠色建廠實力。

而在AI智慧科技浪潮下，中鼎透過「iEPC智能化統包工程」、「Digital Twin數位雙生」及「鼎級AI智慧平台」等創新技術，成功掌握高科領域的龐大商機，多年來於台灣、美國、中國大陸、東南亞及印度等地完成多項大型專案，如台商在美國亞利桑那州建廠案、台商於印度電子組裝廠、多家知名外商在台資料中心，以及台商在台鋰電池廠等，是國內唯一可提供從前端工程規劃、設計、建造到後續維運管理一條龍服務的統包工程集團。

針對企業家如何引領永續轉型，余俊彥分享兩大心法：第一是「與時俱進，勇於銳變」，第二是「上下齊心，目標一致」。余俊彥並進一步說明，中鼎40多年來，如何在全員齊心努力下不斷創新銳變，從台灣躍進世界版圖、從單一事業經營到多角化發展、從工程承攬擴大延伸至投資運營模式，並成為屢獲全球知名業主指定的合作夥伴，成功奠定「台灣第一，全球百大」的國際統包工程集團地位。

余俊彥最後強調，近年因精準掌握ESG和AI商機，營運表現相當亮眼，截至2025年10月，集團簽約額累計達1747億，在建工程4610億，雙雙突破歷史紀錄，更期帶動未來營收及獲利攀升。中鼎這段從「信賴到銳變」的歷程，也為台灣企業的永續轉型提供了最佳實證與解方。

