東聯明年強化轉型 看好特化、電子化學品穩健成長

東聯（1710）表示，今年EG價格雖承壓，公司轉型步伐未歇，明年擁四項成長題材：看好電子業應用特化品占營收比重漸增；供應鏈調整下，主力產品環氧乙烷（EO）及乙二醇（EG）將能承接更多來自特化廠商的訂單；子公司遠東聯石化轉型有成；氨儲槽及乙烯儲槽將啟用，更有望降低成本、推升毛利率。

東聯指出，2026年電子業特用化學品仍將是一大轉型主軸，未來期待能突破營收占比的10%。目前電子級二氧化碳、EA及EB等產品，均已通過晶圓代工大廠客戶驗證，銷量持續增加；其他產品也在研發中。至於主要銷往日本、瞄準電動車用鋰電池電解液的高純度碳酸乙烯酯（HPEC）產品，產線已完成，目前正陸續出貨。

此外，因應供應鏈調整，目前許多特化廠商陸續關閉EO、EG產能，東聯有望承接更多來自特化廠商的訂單，明年EO、EG銷量估將成長。

東聯表示，氨儲存槽目前已完工、正在驗證階段，預計明年一月啟用，自主進口氨原料後，估將節省四至五成成本；除自用外，亦規劃對外銷售，切入國內氨市場。乙烯儲槽也已完工，目前可自主進口乙烯，未來除供應來源增加，也無需受制於中油歲修。此外，乙醇胺（EA）、乙二醇單丁醚（EB）的去瓶頸擴建目前也已完工，惟目前價格較，將再視市場狀況調整增產規畫。

此外，東聯位於中國大陸揚州的子公司遠東聯石化，跟隨母公司轉型腳步，降低EG、增加EO等特用化學品生產比重，今年已展現成效，明年更值得期待。目前揚州廠調整已全部完成，可以全部生產EO，視市場需求調整產能配置。明年更看好中國大陸基礎設施需求龐大，尤其在建材添加劑應用部分，銷量估能再上層樓，期望特化品銷售能由目前的每月3,000噸，大幅提高至每月5,000噸。

回顧今年前三季，東聯指出，美國關稅衝擊下游客戶，對原料需求轉趨停滯觀望；中國大陸EG新產能持續增加，供需失調問題依舊，拖累國際EG價格。此外，主力客戶化纖業者亦不景氣，需求不振，更使價格疲弱。未來將持續耕耘特化品、深化轉型。