快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

東聯明年強化轉型 看好特化、電子化學品穩健成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

東聯（1710）表示，今年EG價格雖承壓，公司轉型步伐未歇，明年擁四項成長題材：看好電子業應用特化品占營收比重漸增；供應鏈調整下，主力產品環氧乙烷（EO）及乙二醇（EG）將能承接更多來自特化廠商的訂單；子公司遠東聯石化轉型有成；氨儲槽及乙烯儲槽將啟用，更有望降低成本、推升毛利率。

東聯指出，2026年電子業特用化學品仍將是一大轉型主軸，未來期待能突破營收占比的10%。目前電子級二氧化碳、EA及EB等產品，均已通過晶圓代工大廠客戶驗證，銷量持續增加；其他產品也在研發中。至於主要銷往日本、瞄準電動車用鋰電池電解液的高純度碳酸乙烯酯（HPEC）產品，產線已完成，目前正陸續出貨。

此外，因應供應鏈調整，目前許多特化廠商陸續關閉EO、EG產能，東聯有望承接更多來自特化廠商的訂單，明年EO、EG銷量估將成長。

東聯表示，氨儲存槽目前已完工、正在驗證階段，預計明年一月啟用，自主進口氨原料後，估將節省四至五成成本；除自用外，亦規劃對外銷售，切入國內氨市場。乙烯儲槽也已完工，目前可自主進口乙烯，未來除供應來源增加，也無需受制於中油歲修。此外，乙醇胺（EA）、乙二醇單丁醚（EB）的去瓶頸擴建目前也已完工，惟目前價格較，將再視市場狀況調整增產規畫。

此外，東聯位於中國大陸揚州的子公司遠東聯石化，跟隨母公司轉型腳步，降低EG、增加EO等特用化學品生產比重，今年已展現成效，明年更值得期待。目前揚州廠調整已全部完成，可以全部生產EO，視市場需求調整產能配置。明年更看好中國大陸基礎設施需求龐大，尤其在建材添加劑應用部分，銷量估能再上層樓，期望特化品銷售能由目前的每月3,000噸，大幅提高至每月5,000噸。

回顧今年前三季，東聯指出，美國關稅衝擊下游客戶，對原料需求轉趨停滯觀望；中國大陸EG新產能持續增加，供需失調問題依舊，拖累國際EG價格。此外，主力客戶化纖業者亦不景氣，需求不振，更使價格疲弱。未來將持續耕耘特化品、深化轉型。

東聯 乙烯

延伸閱讀

台灣上市櫃公司總市值逾3兆美元 賴總統呼籲為員工加薪

迎戰進口毛巾業界開闢新市場 雲林巾彩藝術節周末登場

新化舊果菜市場開拆轉型 傳「親子悠遊館沒了」...市府：尚未定案

AI 轉型推動薪資上揚 製造業經理人年薪衝137萬元

相關新聞

書店不再賠錢！誠品書店轉虧為盈 成功吸引Z世代是關鍵

誠品今日公布2025年度閱讀報告，雖然全台新書出版量下降近10%，但誠品書店全年出版品銷量達930萬冊，較前一年逆勢成長...

沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發

家樂福因租約到期以及營運考量，近期有多家分店陸續關門，其中包括家樂福超市士林忠誠店。有民眾把訊息貼在臉書社團「靠北天母幫...

房市冷清、第3季平均房貸鑑估值卻逆勢上揚 關鍵原因曝光

根據聯徵中心最新公布的2025第3季房貸統計顯示，在本季新增的37,747個申貸樣本中，平均房貸利率已上升至2.44%，...

比腰斬還慘！前三季六都、新竹預售屋交易量年減逾七成 總銷金額大減

從去年下半年開始，全國房市受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣也迅速降溫。

想住進「台北華爾街」？房仲專家建議上班族選這區

南京東路被稱為「台北華爾街」，金融業、商辦大樓林立、商業機能發達，房價也有一定水準，信義房屋專家表示，商圈的購屋族群多是...

鴻騰與沙國合資公司 Smart Mobility於薩勒曼國王能源園區正式動土

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）宣布，與沙烏地 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。