歷時逾七年！中經院攜手鄧白氏 發表東協投資報告書三大關鍵

為因應地緣政治變局與全球供應鏈重組，台商加速將投資版圖移轉至東南亞，中經院台灣東南亞國家協會研究中心9日與美商鄧白氏台灣分公司，共同發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，追蹤台商在東協十國投資，七年來的變化，並提出報告中的三大關鍵趨勢。

第一，越南和泰國為台商核心市場，製造業投資近年轉向電子業。報告中指出，統計至去年，台商在東協投資共6,208家，但不同時期的影響因素明顯不同。多數產業的新增投資家數在美中貿易衝突期間成長最快，並高度集中在越南和馬來西亞。但2022年8月美國眾議院前議長裴洛西訪台後，電子業台商對東南亞的投資明顯增加，台商新增投資家數成長最快的產業別為電腦電子和光學產品，且集中在泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，也帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。

第二，台商投資直接創造100萬個就業機會，營收由新加坡服務業驅動。報告中統計，2024年，台商在東協投資總營收達2,607億美元，製造業占五成以上，其中又以馬來西亞和越南為主。雇用人數接近100萬人，八成以上在製造業；若以國家區分，越南雇員占總數近六成，印尼和泰國合計約占兩成，新加坡雇員比重雖僅約3%，但營收卻占總額近五成，主要是服務業為主。

第三，台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸，產業別高度集中，未來應注重多元化。報告中顯示，因應客戶在美中貿易衝突下之「中國加一」以及裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業的投資，逐漸呈現從越南、泰國，延伸至其他東協國家布局，惟越南仍是電子業台商投資移轉重鎮，印尼則為紡織服裝、製鞋業的重點國家。與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中特定產業，相關部會與台商應攜手研擬多元布局，共同強化供應鏈韌性。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈分析，調查結果發現台商增加在東協投資的時間早於全球企業，但電子產業則是在近三年加快至東協投資，家數與規模日漸龐大，且投資國家擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國。台灣服務業亦加快至東協布局，且由批發零售擴大至金融保險、專業服務等。且投資家數與營業收入未呈正向關聯，顯示在台商在某些國家投資製造業的營收與獲利尚須改善。

中經院董事長曹添旺指出，相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，東協國家的投資穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）加強韌性的具體證明。美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）則強調，鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎。