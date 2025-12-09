六角斥資3.5億元收購BoBoQ 拿下歐洲最大手搖飲物料商100%股權

六角（2732）9日公告，董事會決議通過收購德國Germany BoBoQ GmbH原股東100% 股權，交易總金額為 1,000萬歐元（約新台幣3.5億元），此案已由審計委員會及董事會於12月9日完成核准。六角指出，本次收購為集團深化歐洲市場布局的重要策略性投資。

依公告內容，六角以每股400歐元取得25,000股股權，資金來源為營運資金；交易完成後，六角將直接持有BoBoQ 100%持股。

六角補充說明，BoBoQ位於德國，是目前歐洲最大的手搖飲物料供應商，主要提供當地咖啡館與手搖飲門市所需的多元原料，包括茶葉、粉類、果醬／濃縮汁、Topping（配料）等，產品線完整，是歐洲手搖飲市場的重要供應鏈樞紐。本次收購除有助掌握歐洲物料供應端，更能提升營運效率，強化集團在歐洲市場的競爭力。