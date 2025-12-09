震旦家具永續設計耕耘有成 喜獲TCSA循環經濟領袖獎

震旦集團旗下震旦家具長期深耕環保永續領域，近期以循環經濟、永續設計與綠色治理的創新實踐，榮獲由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025 台灣企業永續獎（TCSA）—循環經濟領袖獎」。本屆獲獎企業皆為國內永續發展的先行者，震旦家具為家具品牌唯一獲獎企業，展現其在家具產業推動低碳轉型與資源循環的領導地位，更顯示震旦在永續發展上的長期投入已累積豐碩的ESG成果，深獲永續評比機構的高度肯定。

震旦家具總經理游炎林表示，面對企業對低碳化與循環資源的迫切需求，本次獲獎肯定震旦家具長期以 Furniture as a Service（FaaS） 模式重新定義辦公家具價值鏈，透過模組化循環設計、可拆卸維修、數位化報修、產品回收及再生材料化等策略，建立完整的資源循環利用體系，讓家具從「一次使用」轉向「多次循環」。

在永續材料運用上，震旦家具發展多款循環材料家具，如使用PET回收毛氈的 CoLink Box、採100%咖啡渣再生板的協作工作站，以及以海洋回收塑料布料打造的Puffy System，皆強化永續材料在家具領域的應用。同時推動永續治理透明化，是全台唯一發布永續報告書的家具企業，以可回收材料與循環設計，打造健康友善環境，落實高度ESG 承諾。

在推動產業轉型方面，震旦家具整合「綠色設計、裝配式裝修、IoT 空間管理、循環供應鏈」等關鍵能力，帶動家具產業重視產品耐用性、可修復性與資源再利用，不僅減少廢棄物，更協助企業打造低碳、永續與高效的辦公場域，成為家具產業導入循環經濟的重要示範者。

震旦家具以「NEXt WORK」概念，持續整合健康、高效、科技、永續四大解方；並提出Activa靈動辦公理念，基於專注、協作、學習、社交和放鬆五種工作模式，提供混合式辦公場景及解決方案，為企業打造人性、高效、健康、環保的工作環境，讓辦公生活更美好。本次與眾多產業領導品牌共同獲獎，代表外界對震旦家具永續策略的高度肯定。未來將持續深化FaaS商業模式、擴大綠色材料應用，並強化與政府、企業與學界的合作，一同推動家具產業邁向更具韌性的永續未來。