台普威結盟日本GREEN ENERGY 2027前建20座儲能案場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台普威結盟日本GREEN ENERGY ，目標 2027前建20座儲能案場。圖／台普威提供
台普威結盟日本GREEN ENERGY ，目標 2027前建20座儲能案場。圖／台普威提供

雲豹能源（6869）旗下專注系統級儲能子公司台普威能源今日宣布，已與日本 Green Energy & Company Inc.（簡稱GREEN ENERGY，股票代號：1436 JP）簽署策略性合作備忘錄（MOU）。

台普威能源指出，本次合作透過GREEN ENERGY的策略投資夥伴Simplex Capital Investment促成，象徵日本資本市場對台灣儲能技術的高度肯定。雙方將攜手整合資源，打造從土地取得、系統整合、EPC建置，乃至維運及聚合服務的垂直整合一站式服務體系。

合作的第一階段目標也已明確訂定。雙方已鎖定多處地點作為首波示範案場，並計畫於2027年前在日本各地共同開發20座高壓儲能案場（2MW／8MWh）的開發、銷售、持有，以及2座特高壓案場的共同開發，建立長期、完整的收益結構。

台普威能源總經理馮浩翔表示，GREEN ENERGY 作為一家日本上市公司，擁有日本多座電網級儲能案場開發及營運實績，更具備深厚的在地銷售網絡及完善的客戶對應體系，深獲日本當地優質客戶信任。台普威藉由與GREEN ENERGY共同合作可迅速強化其在日本的業務開發及市場滲透率。

馮浩翔說：「我們過去在台灣累積多年的技術與實績，正好能為日本儲能市場貢獻所需的系統整合、維運及聚合關鍵技術及經驗，透過雙方強強聯手，加速在日本儲能市場的發展。」

針對此次合作內容，台普威將負責專案早期開發、EMS（能源管理系統）開發及儲能系統整合，而GREEN ENERGY則負責日本境內的EPC建置、銷售通路與客戶服務。雙方將共同合作致力於儲能案場的設計標準化、最佳化，並優化品質管理、O&M及聚合服務，旨在提供客戶穩定運轉的高品質案場與完善的一站式服務。

台普威至今累積超過307MW／647MWh的儲能建置量，包含台灣首件AFC（自動頻率控制）示範案、首座上線的台電變電所自建儲能案、首座太陽光電併設儲能案，以及台灣規模最大的民間儲能系統等里程碑。馮浩翔表示，正是這些在台灣電網環境中鍛鍊出的技術深度，使台普威得以在日本市場贏得合作夥伴的高度信任。

台普威於2024年收購日本REENS株式会社後，已在日本完成組織與服務布建，包括台日兩地24小時O&M中心，成為跨國維運能力的基礎。這項跨國合作不僅強化台普威在日本的市場地位，也提升雲豹能源在東亞能源轉型中的戰略角色。

