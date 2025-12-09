Yahoo發布2025消費者搜尋洞察報告 「快樂消費」成新顯學

進入年底節慶贈禮購物季，品牌要在競爭激烈的市場中脫穎而出需掌握消費趨勢。Yahoo統計，高達89%的消費者表示今年購物季支出將與去年持平或更高，有44%的品牌則計劃提升行銷預算，顯示整體消費動能持續升溫。根據亞太地區消費者研究顯示，亞太地區的消費者將「價值」作為購物的首要考量，並期待能制定更深思熟慮的購買決策。

Yahoo結合台灣用戶搜尋行為與關鍵字廣告數據，整合Kantar、Dentsu、VML及《Yahoo BIC Awards》等多份全球趨勢研究，運用AI分析模型進行語意歸類與辨別，公布《2025消費者搜尋洞察報告》，協助品牌洞察消費需求的前兆訊號。

根據報告觀察，面對通貨膨脹與高生活成本，消費者雖在支出上更加謹慎，卻也更重視情緒價值，願意為「快樂」與「自我療癒」付費，進而推動「快樂經濟」興起，並具體展現在「樂活保養」、「療癒小確幸」與「沉浸體驗」三大趨勢方向。

在「樂活保養」部分，健康與身心平衡成投資焦點，歷經疫情，台灣也邁入超高齡社會，消費者雖然謹慎消費，但更願意投資自己的健康，對身心靈的舒壓、保養也越發重視。「空中瑜珈」關鍵字搜尋量在過去一年成長14倍，筋膜槍、美容儀、按摩等關鍵字搜尋量同樣持續上升。「樂活保養」成為生活態度的代表。

此外，在日常生活壓力中，消費者尋求情感釋放，以及透過生活儀式和情感連結，創造日常生活中「療癒小確幸」以獲得幸福感，IP聯名也掀起收藏經濟熱潮，搜尋趨勢可以看到，連結泡泡瑪特等玩具、收藏、公仔的關鍵字快速成長。

當社群成為生活日常，消費者對快樂的追求也延伸到更深層的參與，希望透過真實豐富的感官體驗，創造更持久的記憶並證實自己的存在。體驗經濟不僅帶來娛樂，更有著無可取代的「存在感」與「歸屬感」。

《2025消費者搜尋洞察報告》分析，消費者的焦點正從「物質滿足」轉向「情緒與體驗價值」。品牌若能洞察市場前兆，結合關鍵字與內容策略精準觸及受眾，就能在快樂經濟浪潮中掌握先機。