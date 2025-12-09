泓德能源澳洲Templers儲能案場正式商轉 海外布局密集落地

泓德能源（6873）今日公布2025年11月合併營收，單月營收達新台幣8.02億元。截至11月，2025年累計營收達新台幣71.44億元，主要來自台灣各地儲能工程、光電工程及漁電共生案件依進度投入的材料與工程，以及轉供電力交易。隨著澳洲大型儲能案場Templers於上週正式商轉，泓德能源自2026年起將正式邁入海外元年，全面啟動全球容量布局，帶動中長期營運動能。

泓德能源表示，今年在日本與澳洲兩大市場皆取得具體成果，海外布局開始進入密集落地階段。日本北海道Helios 50MW儲能案場已正式上線運轉，預計於2026年貢獻20億日圓電力交易營收；位於南澳的Templers大型儲能案場（111MW/330MWh）亦於上週開始商轉，現已簽署為期20年的儲能代運營協議（tolling agreement），並依長期購電合約（AGERA）供電給南澳政府，形成具可預期性的長期收益結構，成為ZEBRE資產平台首個落地實績。

泓德集團在澳洲的儲能與太陽能項目正穩步推進，由開發逐步轉為建置與運營，整體規模預計至2028年累計開發達2.7GW。ZEBRE平台旗下南澳大型光儲混合案場Solar River（儲能256MW、光電232MW）繼取得開發與併網許可，近期更獲得澳洲聯邦政府核准通過環評審查，預計將於2026年分階段開工。此外，ZEBRE亦已取得新南威爾斯州、維多利亞州與昆士蘭州等澳洲東岸綠地項目權利，目前正進入許可申請階段，預計將於2026年至2027年達到可開工狀態。多項目同步推進，將持續擴大泓德能源在澳洲的再生能源資產規模與市場影響力。

隨著澳洲燃煤電廠加速退役，各州政府積極推動長時效儲能（LDES）補貼與招標制度，以強化夜間及再生能源離峰時段的電網供應能力。在此政策環境下，ZEBRE平台成為泓德能源在澳洲布局的核心引擎，結合穩固的綠能資產基礎與在地夥伴的市場資源，精準鎖定聯邦及州政府的政策補貼與標案機會，並建立兼具資產管理收益與電力市場交易能力的長期營運模式。此一策略不僅讓項目在財務成本與融資條件上取得更有利位置，也進一步強化泓德能源在澳洲儲能解決方案與電力交易市場的競爭力，落實「開發—持有—營運」的一站式價值最大化。