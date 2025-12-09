HAPPY GO奪2025 DSA數位奇點獎雙金 榮獲類別大獎金獎殊榮

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY9日宣布，以「AI 開創數位服務新格局：市調流程智能進化」勇奪台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）主辦的2025 DSA數位奇點獎「最佳AI商務行銷獎」金獎，更一舉拿下「商務行銷類」類別大獎金獎肯定，此殊榮不僅代表 GO SURVEY 在 AI 市調領域的技術突破獲得產業認可，更展現HAPPY GO邁入AI世代嶄新里程碑。

GO SURVEY團隊以真實消費數據為基礎，打造全新AI智能協作模組，推動市場調查流程全面自動化，以「數據」與「AI」雙軸核心正式開創市調新革命。

在競爭激烈的消費市場中，品牌可以透過即時市場趨勢洞察掌握決策關鍵，而完整的市場調研包含繁瑣的五大流程「需求報價」、「問卷題組設計」、「樣本回收」、「資料彙整」及「洞察分析」。

為解決傳統市調耗時、分工繁複等問題，提供品牌客戶更精準完整的深度洞察剖析，GO SURVEY團隊採用 AWS AI 完整技術架構，獨家建構AI智能協作模組與AI洞察深化模組，分別包含「自動報價」、「名單推薦」及「問卷設計」模型，以及「回應分析」和「AI Persona」模型，首創結合市調與消費數據的AI模型，不僅減輕前期人力作業、提升執行效率，更能進一步提供有效、精準全方位的市調結果深度洞察。

GO SURVEY團隊研發的「市調流程AI智能進化」不僅解決傳統市場調查痛點，更帶來實質性的效率提升，包含報價執行效率提升四倍、問卷設計及名單推薦機制皆可以提升二成，且更可以精準匹配最合適的受訪者，確保樣本品質與回收率，從資料彙整到回應分析，AI 亦使作業效率提升超過八成，充分彰顯 GO SURVEY團隊研發的AI 市調在效率、品質與洞察深度上的全面突破。

「市調流程AI智能進化」不僅打造智慧工作流，更重要的是能為品牌客戶帶來實質性的三大改變，首先，透過AI報價模型能更快速的評估目標客群的難易度，提供更準確且具可行性的報價；其次，結合HAPPY GO所擁有的實名制跨領域消費數據，可以更精準挑選目標受眾，協助品牌從樣本端就建立更真實、更具市場性的研究基礎；最後透過 AI Persona分析，全景式多角度呈現受眾輪廓，為品牌獲得更高效、精準的市場調研洞察報告。HAPPY GO將持續透過 AI 智能化市調，成為品牌客戶建立市場調查的重要策略夥伴，共同提升市場競爭力。