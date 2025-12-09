企業、獅子會捐190萬災情勘查車 強化土城產業園區消防戰力

家登（3680）、家崎科技股份有限公司、耐特科技材料股份有限公司、振躍精密滑軌股份有限公司，聯手新北市三峽獅子會、新北市北大獅子會，9日共同捐贈一輛價值約190萬元的災情勘查車予新北市消防局第五救災救護大隊頂埔分隊，為土城產業園區及周邊居民的消防安全再添生力軍。

頂埔分隊位處土城產業園區核心，園區聚集上百家科技、機電及製造業者，人流、物流密集，災害型態多元。消防局表示，這部災情勘查車具備強大動力與高穩定操控性，可在狹窄巷弄及廣大廠區間快速穿梭，車內並可作為行動研判與指揮平台，強化火警、化學事故、交通意外及山域救援等勤務的即時判斷與整體應變效率。

家登董事長邱銘乾表示，消防人員是不分晝夜守護城市的無名英雄，此次號召在地企業與獅子會共同捐車，希望讓第一線人員擁有更安全、更有效率的裝備，也以實際行動回饋地方。消防局長陳崇岳則說，此舉不僅強化災情掌握能力，更象徵公私協力守護城市安全，盼拋磚引玉，帶動更多企業與團體投入防救災行列，讓市民真正感受「安心、安全、安居」的新北城市願景。