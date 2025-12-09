快訊

金興精密法說會／積極發展產品新應用 泰國BOI助攻產線自動化升級

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

車用散熱系統廠金興精密（7732）9日舉辦法人說明會，公司表示，在產品應用拓展方面正積極運用無刷達技術優勢，除新增車用馬達產品應用外，也跨足移動式物流載具（AGV）及無人機（UAV）等高附加價值市場。目前相關專案已與重要客戶及其他合作廠商進入設計驗證階段，預期BLDC業務占營收比重將由今年的10%逐步成長，至2026年可望突破15%以上。

金興公司表示，產品組合優化與成本控管雙重效益挹注下，第3季繳出亮眼成績單，單季營收達新台幣2.26億元，年增11.3%，毛利率29%較去年同期提升3個百分點。稅後淨利來到2,997萬元，單季EPS 0.46元，不僅較去年同期顯著轉虧為盈，獲利能力更呈現跳躍式成長。

經營團隊於會中指出，第3季雖屬產業傳統淡季，且面臨新台幣與泰銖皆升值的匯兌逆風，對毛利率造成負面影響，但若剔除匯率波動因素，單季實質毛利率應可達31%以上，顯示公司在本業製造效率與定價能力的提升已見成效。受惠於北美AM市場需求穩健，加上金興在近20年車款中擁有高達九成的覆蓋率，高毛利AM產品成為支撐核心獲利的關鍵動能。

針對法人關注的海外布局，公司表示泰國將成為未來的成長雙引擎。泰國春武里廠已於今年第3季順利取得泰國投資促進委員會（BOI）許可，享有所得稅減免優惠，預計可減免投資額50%的營所稅賦。配合直流無刷馬達（BLDC）自動化產線的導入，未來產能預計將提升2.5至3倍，並透過規模經濟與模組化生產，有望降低BLDC單位製造成本20%至25%，大幅強化成本競爭力。

展望後市，2026年將是金興的「轉型關鍵年」，隨著泰國新建之自動化產線效益及產品新應用貢獻，將展現強勁的獲利爆發力，透過高平均銷售單價（ASP）優化整體產品結構。

此外，面對美中貿易戰及高關稅壁壘，金興具備台灣與泰國雙重生產基地優勢，相較於同業需耗時轉移產線，更能立即承接中國大陸訂單外溢效應，鞏固其作為北美AM關鍵供應商的地位。

