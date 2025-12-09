家登、家崎攜手夥伴捐贈百萬勘查車 強化新北消防量能

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登董事長邱銘乾（右）攜手夥伴捐贈。圖：公司提供
家登（3680）今日宣布，攜手家崎科技股份有限公司、耐特科技材料股份有限公司、振躍精密滑軌股份有限公司、新北市三峽獅子會、新北市北大獅子會今捐贈一輛價值約 190 萬元的災情勘查車予新北市政府消防局第五救災救護大隊頂埔分隊，為土城產業園區及周邊居民的消防安全再添堅實戰力。頂埔分隊位於產業園區核心，聚集上百家科技、機電與製造業者，是北臺灣重要的工業據點，區域內人流、物流密集，災害類型多元且複雜。這部災情勘查車的加入，將使消防人員能更迅速掌握現場狀況，提升對火警、化學事故、交通意外與山域救援的整體應變效率。

家登董事長邱銘乾深知消防工作的艱鉅，消防人員不分晝夜、風雨履險而行，是守護城市最前線的英雄；因此號召家崎科技股份有限公司、耐特科技材料股份有限公司、振躍精密滑軌股份有限公司等新北在地企業，以及國際獅子會新北市三峽獅子會、國際獅子會新北市北大獅子會等國際公益服務組織，捐贈災情勘查車，讓前線人員擁有更安全、更有效率的執勤工具，也期盼能以企業力量回饋地方，為土城產業園區及市民打造更安心的生活環境。

消防局表示，災情勘查車具備強大動力、高穩定操控性及完善安全科技，能在狹窄巷弄與大範圍廠區間敏捷穿梭。車內寬敞空間可作為行動研判平台，使指揮官與勘查官於途中即可蒐集資料、整合通訊、掌握地形與災況變化，縮短黃金救援時間。此車未來將投入火災研判、化災偵測、重大事故前置部署及急難救助等勤務，成為保護第一線消防人員的重要後盾，也為周邊數萬名上班族與居民建構更完整的安全網。

消防局長陳崇岳說明，此次捐贈不僅強化第一線掌握災情的能力，更象徵民間與政府攜手守護城市安全的決心。消防局誠摯感謝家登精密工業股份有限公司的善舉，盼能拋磚引玉，帶動更多企業與社團投入防救災行列，共同打造更安全、更溫暖、更值得信任的新北市，使市民真正感受到「安心、安全、安居」的城市願景。

