安特羅攜手美商台灣賽默飛世爾科技 進軍過敏原檢測市場

國光生（4142）旗下安特羅（6564）9日宣布，與美國生技設備大廠賽默飛世爾科技旗下過敏檢測領導品牌「 ImmunoCAP」簽署合作合約，將被業界譽為「過敏檢測黃金標準」的產品全面導入全台婦幼醫院、兒科診所與健檢中心。此合作象徵安特羅深化婦幼健康領域的重要里程碑，加速布局全方位母嬰健康服務版圖。

安特羅生技表示，ImmunoCAP為全台醫院市占率最高的過敏原檢測品牌，更是目前全國唯一「全品項皆通過衛福部認證」的過敏原檢測產品。其檢測以全定量、高準確度與高度臨床可靠性著稱，是醫學中心長年指定使用的國際級標準。目前已成熟並被廣泛用於於氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、其他IgE-mediated疾病（含急性蕁麻疹、食物或藥物過敏或全身性過敏）者之過敏檢測，亦已納入健保給付 。

安特羅指出，2024年全球過敏診斷市場價值為 66 億美元，預計 2025 年至 2034 年期間的複合年成長率為 10.9%。公司表示，台灣約 3.6 億元的檢測市場中，此類精準檢測需求成長迅速，有望開啟新的健康管理市場。

在深耕婦幼市場的過程中，安特羅觀察到許多媽媽與嬰幼兒長期受到過敏困擾，而台灣10歲以下兒童過敏性鼻炎盛行率高達近50%。此次引進賽默飛世爾科技旗下的完整過敏檢測產品線，可依照不同醫療場景進行客製化檢測，讓家長在熟悉的婦幼醫院與兒科診所，就能獲得醫學中心等級的檢測品質。

除了傳統婦幼族群外，安特羅也看見多元健康需求的快速崛起，包括健身與飲控族群，因此將與賽默飛世爾科技 合作推出客製化飲食與生活型態的過敏原檢測套組。

安特羅表示，導入過敏原檢測有助於強化公司在婦幼健康的產品矩陣，從疫苗、檢測到醫美形成更完整的整合式服務。安特羅將透過既有婦幼醫院、兒科診所與健檢中心的深度通路，提供更全面的健康解決方案，協助民眾找到影響生活品質的過敏因子，從改善食物選擇、睡眠品質到日常環境調整，透過精準的過敏原檢測，國人能重新掌控自己的身體狀態，提升生活品質。

賽默飛世爾科技是科學服務領域的全球領導者，年收入約為400億美元。使命是幫助世界變得更健康、更乾淨、更安全。無論是透過加速生命科學研究、解決複雜的分析挑戰、提高實驗室生產力、透過診斷改善患者健康或開發和製造突破性療法，賽默飛世爾科技都致力於提供各種支援。賽默飛世爾科技全球集團透過業界領先品牌（包括 Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon 和 PPD）提供創新技術、採購便利性和製藥服務組合。