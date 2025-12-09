Tesla 第4季交付將突破6,000台、年增70% 2025年度現貨車全面售罄

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣特斯拉9日表示，Tesla持續在台灣新車市場展現強勁成長力道，本季度Model 3與Model Y現貨車均已完售，配合每季末新車大量到港船期，12月展開大量交付，第4季預期完成超過6,000台新車交付，較2024年第4季提升68%。由於Tesla全球各市場每季度生產車款均有配額限量，當前在台新訂購車輛均需排入2026新年度生產批次。

Tesla在台繼第3季度全車系掛牌數突破5,700輛，本季度將再提升總掛牌數迎來超過6,000位準車主，全年掛牌總數上看突破15,000輛新車。今年度第4季預計掛牌數年增68%，再次凸顯由Tesla引領的純電生活已逐步融入台灣消費者日常。現第4季Tesla現貨車在台均已完售，由於每季度生產及到港總新車數量均有上限，需及早下訂以優先於當季交付，以免推遲排程至新季度才能入主。

今年備受矚目的全新Model Y持續受到車主喜愛，自6月在台首批交付至今，蟬聯6、7、8、9月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首。今年度全新Model Y也取得歐盟新車安全評鑑協會（EuroNCAP）測試五星安全評價，在成人乘客保護、兒童乘客保護、弱勢用路人保護及安全輔助系統四大項目均獲高分。Model Y全車系標配高剛性強度車體、遠側安全氣囊、Tesla Vision純視覺系統與Autopilot自動輔助駕駛系統，延續在全球各大洲權威安全評測中的頂級安全五星表現。

台灣特斯拉指出，現極少數特定車款享Model 3及Model Y雙車系零頭款入主禮遇方案，而全車系既有車主訂購新車，皆享免費將原車FSD/EAP轉移至新車（限本季度完成訂購交付），並可疊加家用充電安裝規劃的滿電出門套裝，及原廠中古車換購等眾多當季方案；新訂Model 3、Model S、Model X另可併用車主推薦計劃。透過多元且靈活的購車選擇，迎接更多準車主加入Tesla純電生活圈，持續加速台灣電動車普及與能源轉型的進程。

