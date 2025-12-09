比腰斬還慘！前三季六都、新竹預售屋交易量年減逾七成 總銷金額大減

從去年下半年開始，全國房市受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，市場氛圍轉趨保守觀望，預售屋買氣也迅速降溫。

永慶房產集團統計2025年1-9月六都、新竹縣市各行政區預售屋的交易量與總銷金額，發現今年1-9月七都僅成交22,068件，與2024年同期的87,181件，量縮達74.7%，交易量衰退幅度顯著。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年六都、新竹縣市1-9月的預售市場延續去年下半年較低迷的市況，消費者購屋心態轉保守，量能自然受到壓縮。使整體交易量較去年下滑不少，今年1-9月的預售屋交易量僅剩去年同期的四分之一。

至於預售屋總銷金額的變化，陳金萍指出，今年六都、新竹縣市1-9月的預售屋總銷金額僅0.46兆元，相較去年同期的1.64兆元，年減72.0%，受六都、新竹縣市預售屋整體交易量縮明顯的關係，連帶使總銷金額也下滑許多。