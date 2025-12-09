竣邦明年營收拚雙位數成長 運動領域與全球賽事成主力動能

竣邦-KY（4442）對2026年營運維持審慎樂觀，設定明年營收雙位數成長目標，有望再創歷史新高。總經理蕭志偉9日表示，雖然全球通膨仍可能壓抑消費意願，加上品牌競爭激烈、新進者不斷切入市場，使成長環境不如過往，但企業無論景氣好壞都必須持續往前，竣邦透過積極開發新客戶、拓展新業務領域，加上運動領域訂單持續增加，將是明年主要的成長動能。

竣邦-KY瞄準明年市場需求，採取三箭齊發策略，包括1.積極拓展運動、戶外、專業工裝及袋包材多元應用領域；2.開拓品牌客戶長銷核心系列專案開發；3.鎖定高端、中高端產品定位等，藉此在保持穩定毛利率的同時，展現經濟規模效益。

蕭志偉透露，今年第4季接單較去年同期呈雙位數成長，惟部分出貨將遞延至明年1月。整體訂單能見度多落在60天，大型客戶提供的預估量可達6個月。隨著運動領域產品占比由去年不到五成提高至今年約六成，高毛利的開發型產品帶動整體毛利率上升。

蕭志偉強調，公司核心競爭力在於提前預測客戶需求，主動分析市場趨勢，在客戶提出需求前即送出開發樣品，不僅提高開發效率，也鞏固竣邦在重要客戶中「研發型」供應商的定位，與專注量產的供應商形成市場區隔。

此外，隨著2026年世足賽、國際大型體育賽事陸續登場，運動品牌客戶在新品開發與機能升級上的投入力道加大，竣邦-KY已與多家品牌客戶合作開發相關產品，有望同步受惠市場商機，增添未來營運更上層樓。

竣邦-KY表示，運動領域已成為公司營運成長新引擎，觀察運動領域知名主力客戶合作開發項目逐年成長，在運動領域銷售貢獻更是連續三年創下歷史新高，尤其，竣邦-KY與運動領域主力客戶合作進一步加深，除過去聚焦季節性產品，今年已跨入訂單量更大、產品生命周期相對較長的核心系列產品，預期明年起將逐步挹注整體營運表現。

其次，在國際品牌跨界聯名風潮趨勢下，運動領域主力客戶於今年第4季推出跨界聯名新品牌，目前持續進行專案開發、業務接單，有機會於明年上半年陸續訂單出貨，並為運動領域銷售動能再添助力。

在戶外領域方面，品牌客戶去年庫存調整完畢，今年整體下單、備貨力道已重回常軌，近期戶外領域品牌客戶旗下新增高端子品牌，竣邦-KY為其主力供應商夥伴，並與客戶積極合作開發新品項專案，隨著氣候變化與戶外活動型態多元化，以及戶外服飾市場對機能性、耐候性與永續材料需求提升，有助於深化竣邦-KY在高端、中高端市場占據利基。

竣邦-KY進一步表示，除了鞏固運動、戶外領域，近兩年公司亦積極拓展知名日本品牌客戶，成功打開竣邦-KY新市場業務機會，今年已有多項專案陸續進入量產階段，凸顯公司在日本市場取得重大進程，且根據目前掌握知名日本品牌客戶需求回饋，明年訂單需求有望帶來穩定貢獻。

面對2026年全球體育盛事陸續登場，包括史上規模最大的國際足總世界盃、冬季奧林匹克運動會以及世界棒球經典賽等大型國際賽事，隨著賽事規模擴大、轉播觸及全球市場，品牌客戶對服飾在機能性、舒適度、耐候性及設計辨識度的要求亦同步升級，促使運動服裝不再僅限於比賽場域，而是延伸至訓練、日常穿搭及運動休閒（Athleisure）等多元場景，進一步擴大機能布料的應用範圍。

竣邦-KY已與多家品牌客戶合作開發相關產品，且憑藉提供客戶具客製化的最佳解決方案，並在供應鏈端強化品質一致性、生產彈性與交期控管，有助於因應品牌客戶因應賽事提前展開的產品規劃與備貨時程。