裕隆：移動服務事業攻AI應用 續評估格上租車上市

中央社／ 台北9日電

裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛今天表示，今年事業群營收成長超過5%，獲利年增超過30%，2026年布局樂齡服務和人工智慧（AI）應用，開發AI代理人，未來持續評估格上租車上市的可能性。

展望明年市況，林群盛預期，台灣車市可較今年持穩，事業群業績和獲利可較今年成長。

裕隆集團旗下移動服務事業（YMG）格上租車和行冠企業，中午舉行媒體聚會。觀察今年營運，林群盛指出，儘管4月關稅和貨物稅議題使得新車市場低迷，消費者持續觀望，影響中古車銷售和售後維修市場，加上國旅影響出遊租車需求，不過裕隆集團移動服務事業今年營收，較2024年成長超過5%，獲利年成長超過30%。

裕隆移動服務事業說明，今年已與台灣大、遠通電收等合作，未來將持續拓展策略聯盟與業務合作機會，強化AI人機協作，推出企業永續碳管理平台。

在出行事業，格上租車表示，共享車異站租還延伸至台中，串連北中7縣市，規劃2026年將拓展至南區高鐵沿線。

在用車事業，裕隆移動服務事業評估，2026年中古車市場將由「觀望」轉向「釋放」，大量遞延新車訂單掛牌，汰換舊車等供給增加，短期價格壓力後回歸正常，交易量預期成長。

展望格上租車是否規劃上市，林群盛表示，整體考量未來性題材，提高本益比表現，以及競爭對手狀況，持續評估格上租車上市可能性。

展望明年布局，林群盛透露，裕隆移動服務事業群積極切入樂齡服務市場，將打造樂齡服務入口，透過派遣接送，加深與地方政府及長照機構密切合作及自費派案模式。

此外，林群盛指出，明年裕隆移動服務事業群也積極布局AI應用落地，升級AI技術，移動服務體驗應用場景加速落地，開發智能移動AI代理人和用車AI代理人。

格上租車說明，未來AI助理可主動協助顧客完成車輛租賃、串接多元交通工具、即時回報車況，進一步代為完成餐飲或住宿訂位服務。

裕隆集團 AI 市場

