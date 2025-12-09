誠品今年銷售破930萬、逆勢成長 董座吳旻潔：最壞時間已過！

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品生活9日舉辦「2025年度閱讀報告」公布會。記者朱曼寧／攝影
誠品生活（2926）9日公布「2025年度閱讀報告」，今年出版品銷量達930萬冊。董事長吳旻潔表示，最壞的時間已經過去了，今年終端營收逾250億元，明年目標是營收、冊數、不重複消費會員及回購率都要持續成長。

根據文策院最新統計，全台新書出版量下降近10%。不過誠品書店今年出版品銷量達930萬冊萬冊，逆勢年增3%。吳旻潔表示，今年已經相較2年前成長100萬冊以上，未來目標2年內要再成長100萬冊，達千萬冊以上。

誠品書店資深總監武慧芳補充，誠品松菸24小時書店改裝後，書量已經超越過去的敦南店，且人流成長逾一成，目前橫跨亞洲各城市已達51家店點。

誠品展店腳步也不停歇，今年新開幕台南獨棟大店、東港王船限定店以及近期開幕的屏東恆春展店，吳旻潔表示，未來展店策略將以書店為核心延伸，並找尋可以有足夠空間可發展成廣場的中大型店面。

另外，社區型店面當初為因應疫情，強調便利、快速，但由於疫情已過，階段性目標已經達成，因此社區店告一的段落，未來以中大型店面為主，且希望空間上可以做更多不同的嘗試，有更豐富的體現與精神性。

海外市場上，吳旻潔表示，正在準備中，預計最快明年就能訂下來，不過現在還是保密階段，整體來說，不論是國內外展店，選對店面、地點比店數上更重要。

值得一提的是，誠品生活近年來不斷有新嘗試，以今年8月舉辦的首屆動漫祭為例，誠品書店在全台打造了17家主題IP店，並集結30位台灣在地創作者及具影響力出版社，辦理台漫講座、動漫音樂會、動漫經典電影放映等多元活動，成功帶動輕漫圖書營收成長超過6成，29歲以下購書會員更大幅成長118%。

吳旻潔表示，誠品的年齡層有往下的趨勢，像是動漫祭就帶動了大量的年輕人，未來會舉辦更多活動，將觸角延伸到各年齡層。

線上方面，吳旻潔表示，目前會員人數突破414萬，但會做資料清理過濾一些幽靈帳號，目標明年還是400萬人，不過比起會員數，更重要的是活躍數量，線上有將近250萬都是活躍會員。

展望未來，吳旻潔表示，未來持續深化全台據點的經營動能，獲利是要越來越好，預期明年營收、冊數、不重複消費會員及回購率都要持續成長。

誠品生活董事長吳旻潔。記者朱曼寧／攝影
