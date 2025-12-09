快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

鴻騰與沙國合資公司 Smart Mobility於薩勒曼國王能源園區正式動土

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻騰精密宣布沙烏地合資公司 Smart Mobility 於薩勒曼國王能源園區正式動土。鴻騰／提供
鴻騰精密宣布沙烏地合資公司 Smart Mobility 於薩勒曼國王能源園區正式動土。鴻騰／提供

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）宣布，與沙烏地 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 合資成立的 Smart Mobility，已於達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park, SPARK）正式舉行製造基地動土典禮，象徵沙烏地在充電樁本地化製造的發展邁入全新階段。

典禮由 SPARK 總裁兼執行長 Mishal I. Al-Zughaibi 開場。他表示，SPARK 正逐步打造為中東地區的先進能源與工業科技樞紐，園區鄰近沙烏地核心能源基礎設施，擁有成熟的物流體系與靠近阿拉伯灣港口的地理優勢，未來將與海灣合作委員會國家（GCC）鐵路網相連，使其成為推動區域製造、出口與能源科技創新最具戰略意義的據點。Smart Mobility 亦在園區內啟用了首座電動車充電站，並以其高品質的充電樁成為園區的第一個示範級安裝點。此舉不僅彰顯技術實力，也象徵 Smart Mobility 在能源園區轉型中的關鍵地位。

Smart Mobility 執行長 Prince Fahad N. Al Saud 在致詞中指出，外界常以低油價推論沙烏地電動車普及的挑戰，但沙烏地致力成為 AI 的未來能源樞紐，是明確的國家級願景，而全球車用正加速邁向 AI 驅動的智慧移動。無論是 Level-4 自動駕駛、車聯網技術，還是 AI 預測系統，其核心架構皆建立在電動化之上。他強調，電動車不是燃油車的替代品，而是 AI 時代中車用升級的必要運算平台；若沙烏地希望在 AI、智慧城市與自動化領域保持領先，充電網絡便必須被視為國家能源基礎建設的一部分，而以能源產業為主體發展的 SPARK 正是推動這一轉型的最佳基地。

SPARK 為沙烏地阿拉伯石油公司（Aramco）全資持有，後者為全球市值前十大的公司之一，以嚴格治理、透明管理與高標準工程體系著稱。SPARK 的治理文化、工程標準與監管流程與鴻騰全球製造體系高度契合，為未來推動精密製造與擴大產能奠定堅實基礎。同時，SPARK 的地理優勢也強化了沙製產品的跨區域競爭力，使沙國製造的充電設備能在 GCC 關稅同盟、跨國物流鏈以及未來連接 GCC 鐵路等支撐下，更便利地進入海灣各國市場。

鴻騰董事長盧松青致詞時表示，沙烏地工廠的建立並非單純的生產布局，而是對沙國長期產業發展的深度承諾。Smart Mobility 的成立與本次動土典禮，是建立在與合資夥伴 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 互信與合作的基礎之上，同時也反映執行長 Prince Fahad 在策略推動上的清晰願景與堅定領導，使專案得以順利落地，本投資案也在沙烏地能源部及相關部會在 SPARK 選址階段提供的協助下開花結果。

盧董事長強調，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲亦有支援歐洲市場的車用產線，擁有跨區域建構高可靠度製造體系的成熟經驗；而本次沙烏地新廠象徵FIT在EMEA區域建立重要據點，沙烏地並非僅尋求海外產能，而是邀請全球科技夥伴共同打造下一階段的能源與產業未來。對鴻騰而言，這座工廠不僅是一項資產，更代表一份使命，是一段長期合作、共同願景與攜手前行的承諾。

此次動土亦呼應沙烏地政府採購機關 Local Content and Government Procurement Authority推動的「沙烏地製造 (Saudi Made)」政策，強調政府採購應優先支持本地製造。Smart Mobility 工廠將生產多款充電樁硬體設備，並搭配已在沙國實地測試超過半年的充電樁營運管理系統（CPMS），共同提升沙國本地供應鏈能力，支援公共與商用場景的佈署需求。

活動並邀請兩大由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）投資的關鍵機構——EVIQ（電動車基礎設施公司）及 NAVA（國家汽車與車輛學院）出席，顯示政府在加速 EV 基礎建設方面的高度重視與跨機構支持。

Smart Mobility 宣布三款充電產品已取得沙國 SASO 認證，其充電樁營運管理系統（CPMS）預計於 2026 年上半年商用化。全區佔地 9490平方公尺的工廠預計於 2026 年第三季完工，並在完成 SPARK 的相關驗證流程後，於第四季正式投產。

鴻騰精密宣布沙烏地合資公司 Smart Mobility 於薩勒曼國王能源園區正式動土。鴻騰／提供
鴻騰精密宣布沙烏地合資公司 Smart Mobility 於薩勒曼國王能源園區正式動土。鴻騰／提供

充電樁 AI

延伸閱讀

宜蘭夢幻仙境「三層坪」封閉3年終開放 民眾瘋狂搶預約全額滿

北市中正高中新大樓開工動土 預計117年完工

KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回陸

電動車進山免里程焦慮　桃園多處風景區設充電樁推低碳旅遊

相關新聞

沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發

家樂福因租約到期以及營運考量，近期有多家分店陸續關門，其中包括家樂福超市士林忠誠店。有民眾把訊息貼在臉書社團「靠北天母幫...

預售冰風暴交易狂減75% 5區爆黑馬「逆勢量增」

預售市場冷冰冰，永慶房產集團統計今年1-9月七都各行政區預售屋的交易量與總銷金額，七都僅成交22,068件，與2024年...

想住進「台北華爾街」？房仲專家建議上班族選這區

南京東路被稱為「台北華爾街」，金融業、商辦大樓林立、商業機能發達，房價也有一定水準，信義房屋專家表示，商圈的購屋族群多是...

鴻騰與沙國合資公司 Smart Mobility於薩勒曼國王能源園區正式動土

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）宣布，與沙烏地 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 合...

頂尖水準！「信義酷斯拉」陶朱隱園獲建築結構金獎

造型特殊，外界戲稱是「信義酷斯拉」的陶朱隱園，中華工程表示，繼2015年獲得CTBUH設計創新獎，今年再獲中華民國結構工...

台中房市建案捉對廝殺！精華地段規格戰白熱化

台中預售新案戰線全面升溫，包括市政府站、14期洲際段與崇德生活圈，在今年第4季同時迎來推案集中期，甚至各自出現話題性十足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。