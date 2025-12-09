快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
天母街景圖。圖／取自google地圖
家樂福因租約到期以及營運考量，近期有多家分店陸續關門，其中包括家樂福超市士林忠誠店。有民眾把訊息貼在臉書社團「靠北天母幫」，有人感慨「天母整個沒落」，有人冷批「高級到鳥不生蛋了」，並引發捷運熱戰。

位於士林忠誠路二段的家樂福超市士林忠誠店，近日貼出告示，因租約到期，將於12月20日到期，後續由天母中山北路店持續提供服務。

有人分享訊息至「靠北天母幫」後，引起不少在地民眾感嘆表示「so sad，這裡連家樂福也要沒有了」、「天母好像越來越沒落，也越窮」、「真難過，我常去那裡買東西」。

有民眾冷諷，「天母人這麼排外，店家、民眾越來越少，真是優秀」。有人說，「我十多年前就有預感了，天母尤其越靠山的地方只會越來越蕭條…，蠢貨一群，一點也不意外，雖然很遺憾，沒想到家樂福也撐不下去了」。

有人扯到天母沒捷運，「繼續反對輕軌或捷運吧，接下來房價繼續下滑」，有人則說，「奇怪一直說天母人反對捷運？但住了40多年，從未接過問卷？」

有人表示，「少數高級天龍人的意見吧，我們這種賤民是沒有資格說話的，能跟他們一起住在這區就要知足感恩了。」不過，也有不少人出聲表示，確實有問，而且表達不同意，「天母棒球場已經是居民忍耐最大極限」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，2020年家樂福整併惠康頂好超市後，統一集團再於2023~2024年，將家樂福併入旗下版圖，使頂好、家樂福、統一成為同一個企業版圖，因此近期完成集團整併後，難免有調整分店佈局的規劃，同一區段已有複數店的區域，通常會是優先調整的對象。

他表示，天母居民消費水平高，比起街邊超市，設於百貨內的中高端超市，更貼合當地民眾的採買習慣，因此街邊超市在面臨租約到期或集團整併時，往往會撤點，但整體來說，相較先前，天母商圈近年人氣已回溫不少。

圖／取自靠北天母幫臉書
沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發

