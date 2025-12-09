中油加氫站15日啟用 支援台灣好行

為加速氫能載具落地運行，台灣的氫能基礎設施正加速部署。商研院指出，台灣中油楠梓加氫站預計將於12月15日啟用，初期將支援高雄至墾丁的「台灣好行」示範運行。同時，氫谷動能公司所製造的氫能巴士，在技術上也逐漸成熟。為加速我國氫能運具商業化，商業發展研究院（CDRI）受台灣中油委託，於5日舉辦「2025智慧氫能運具未來趨勢論壇」，邀請各界探討從基礎設施到智慧應用層面的發展趨勢。

台灣在小型系統整合與智慧化技術上具備優勢，將成為發展氫能車隊的關鍵「大腦與神經系統」。商研院智慧科技服務中心林閔瑩主任在論壇中分享，透過DDS技術統一資料架構，結合AI邊緣運算，能針對駕駛行為與路線進行最佳化，藉此達到安全預警、能耗最佳化與維修管理。這套DDS系統能讓氫能巴士從「能跑」進階到「好管理」，成為可複製、可輸出國際的「Taiwan Solution」。

聯華林德氣體工業副總經理沈欣儒指出，交通運輸部門的碳排放量約占全球總碳排的23%，因此氫能是重型運輸部門轉型的核心。他認為，國內鋼鐵、石化與物流等產業具備發展氫能運具的優勢條件，應加速推動製氫、儲運、加氫站等基礎建設與供應鏈布局，並藉由示範場域的建立，帶動整體氫能產業鏈的形成與擴展。

在全球對零碳排公共運輸需求大幅上升之際，智慧科技的導入成為營運效率的關鍵。研華資深協理林威佐分享，透過AIoV技術整合5G、V2X、邊緣運算與多感測器，可強化車隊運行安全、提升能源使用效率，並藉由大數據分析支援預測性維修及路線管理，全面提高車隊的整體營運效益。

氫谷動能董事長鄭英豪則分享了目前三輛氫能巴士的最新測試成果，並呼籲未來應持續推動智慧化車載電腦與DDS+AI系統，強調唯有降低製造成本、突破氫氣價格及基礎建設的瓶頸，台灣的氫能運具才能具備國際市場的競爭力。

商研院副院長張皇珍指出，全球對零碳的公共運輸需求持續攀升，未來氫能發展應積極商轉化，透過不同規格與商業模式設計，讓產業可以分階段導入氫能載具。未來若能籌組聯盟，邀請志同道合的企業共同加入，將有助於擴大氫能運具的發展能量。唯仍需中央部會共同協力，才能有效整合資源，推動產業鏈向上推升。