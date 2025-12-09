永立榮營收／前11月7686萬、年增86.9％ 明年加速外泌體+新藥雙軌策略

永立榮（6973）8日公布11月合併營收達505萬元，主要客戶在前期完成階段性庫存調整後，進入更趨穩定的備貨步調，使得單月營收較上月減少28.25％，但仍較去年同期成長2.87％；累計今年1至11月營收7,686萬元，年增86.91％，目前公司所累積訂單能見度、出貨周期及ODM洽談皆維持正向進展。

展望2026年，永立榮將持續聚焦於「新藥開發與商業化」的雙軌策略，以創造長期、高價值增長，公司目前不僅手握六個已取得INCI國際化妝品原料認證的新型外泌體原料，且新藥開發引擎亦正加速運轉，積極推進多項臨床專案，包括男性勃起功能障礙新藥UA002已獲TFDA核准進入臨床IIa期，以及乾眼症治療新藥UB003亦持續朝臨床試驗推進。

永立榮表示，這兩大專案的領先進度，正持續拉開永立榮與國際同業的技術差距，為公司在全球生醫領域鞏固關鍵戰略位置，並以外泌體商業化應用鞏固現金流基礎，加速新藥臨床專案，藉此擴大整體營運規模。

永立榮表示，隨著高消費族群、熟齡客層與年輕世代對高效成分的追求，使品牌對「能看見效果、有研究佐證」的原料需求持續升高，永立榮旗下主力原料「小鹿羊水外泌體」自推出以來，便以高純度、安全性與批次穩定度獲得市場肯定，隨著與亞洲知名美容保養品牌的合作推展，小鹿羊水外泌體在台灣與大陸市場的能見度與採用度持續提升，口碑亦快速累積。

永立榮指出，外泌體因具備修復、抗老與促進肌底機能的多重特性，正成為再生醫美與高端保養的重要原料。隨著國際品牌提高對外泌體原料的採用意願，市場從研發階段已逐步走向實際商業化推廣，公司布局的竹北外泌體先導製造中心持續穩定運作，使永立榮可提供高純度、高一致性、符合規範的外泌體原料，帶動今年吸引多家品牌洽詢、並促使合作案擴增。

另一方面，永立榮藉由研發中心搭載的「EXOSOME DESIGN HOUSE」平台，已在多個品牌專案中展開客製化配方服務，為客戶提供從鹿來源（鹿羊水、鹿茸、及鹿臍帶）的多元應用，到結合GMP等級產能與AI配方設計的全方位解決方案，使永立榮不再僅是原料供應者，更可以協助品牌打造差異化產品的合作夥伴，提供從原料製備、配方開發到OEM/ODM，乃至於國際市場登錄、認證的全套服務，從而深化與品牌客戶的合作，擴大在亞洲再生醫美與高端護膚市場的通路份額。

此外，公司在今年下半年積極推進機能保健品商品化布局，核心專利成分鹿茸多肽ACT.A已完成多項功能性研究驗證，目前台灣市場合作洽談進度穩健，包含具機能定位的通路品牌以及企業訂製方案嘗試，而在東南亞市場，公司亦同步啟動代理與區域建置規劃，針對具高活躍族群的市場先行導入主力產品，此外也啟動其他功能應用保健品開發，預計將成為明年度營收增量的重要切入點。